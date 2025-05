Las 6 mejores series de anime de 2025... hasta ahora

Como ya llevamos unos cuantos meses metidos en el 2025, es un buen momento para echar la vista atrás y repasar algunas de las novedades más potentes del año en cuanto a anime. Este 2025 va a venir cargadito, aunque se está dejando casi lo mejor para los últimos meses, y ya durante invierno y primavera hemos visto unos cuantos estrenos bien majos.

Y es que el año ha empezado con bastante buen pie entre series grandes que regresan como 'Solo Leveling', 'Dr. Stone' o 'Los diarios de la boticaria'. Pero vamos a centrarnos en las series de anime que han arrancado de cero este 2025 y que ya podemos seguir en streaming.

Sakamoto Days

Era uno de los animes más esperados de 2025, y 'Sakamoto Days' arrancó su temporada batiendo récords de audiencia en Netflix. Es la historia de Taro Sakamoto, un sicario legendario que conoció al amor de su vida y lo dejó todo para casarse y regentar una pequeña tienda de conveniencia.

Años después, sus antiguos enemigos piensan que pueden con él solo porque se ha dejado un poco.

Disponible en Netflix

Honey Lemon Soda

Dentro de los animes románticos del año, 'Honey Lemon Soda' ha ido conquistando a los espectadores con una tierna historia de amor entre dos adolescentes. Un shojo que demuestra que no hace falta reinventar la rueda si la fórmula funciona.

Aquí tenemos a una chica muy introvertida llamada Uka Ishimori, que empieza a tener más confianza en sí misma y plantar cara a sus bullies tras conocer a Kai Miura, quien le recuerda a un refresco de limón.

Disponible en Crunchyroll

Devil May Cry

Era uno de los estrenos más potentes de Netflix en primavera, y 'Devil May Cry' no ha decepcionado con su particular adaptación de los videojuegos. Una macarrada divertidísima con musicote de los 2000 y sablazos a demonios, pero que también demuestra que tiene mucha alma y un par de recaditos.

Seguimos a Dante, un cazador de demonios que se convierte en el objetivo de una organización gubernamental cuando un terrorista amenaza con abrir un portal al infierno.

Disponible en Netflix

Lazarus

Shinichiro Watanabe, el creador de 'Cowboy Bebop', regresa con un nuevo anime de ciencia ficción y su toque único. Aunque en este caso tenemos a un grupo de "Vengadores" reunidos para una misión contrarreloj.

'Lazarus' arranca cuando el doctor Skinner, creador de un fármaco milagroso, anuncia que su invento matará en tres años a todos aquellos que lo hayan consumido. Y Alex Gilberto, un presidiario experto en fugas, es reclutado por Lazarus, un grupo de agentes con la misión de localizar al científico y encontrar un antídoto.

Disponible en Max

Anne Shirley

Ana de las Tejas Verdes ha regresado al mundo del anime con 'Anne Shirley', una nueva serie que adapta el clásico de Lucy Maud Montgomery. Es un anime ligero y encantador, un precioso slice of life de época ambientado en la Canadá de finales del siglo XIX.

Anne Shirley es una huérfana que es adoptada por los hermanos Cuthbert. Ellos querían un niño que les ayudase en su granja, pero hubo un malentendido con el orfanato y la enviaron a ella... aunque después de conocerla les es imposible no encariñarse.

Disponible en Crunchyroll

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX

Este año también ha regresado la franquicia de 'Gundam' con 'Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX', una vuelta de tuerca a la primera serie de Universal Century. Aunque aquí nos plantean un curioso "what if" con Char Aznable pilotando el famoso RX-78-02 White Gundam de Amuro Ray.

Años después del fin de la guerra, una adolescente llamada Amate Yuzuhiha termina involucrada en las peleas clandestinas de Mobile Suits y pilotando el prototipo GQuuuuuuX.

Disponible en Amazon Prime Video

