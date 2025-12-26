'Stranger Things' revela en su temporada 5 que el misterio del Mundo del Revés llevaba años ocultándose a simple vista

Ya está aquí la antesala del final de 'Stranger Things' y con el estreno del Volumen 2 de la temporada 5 en Netflix, también ha vuelto la necesidad de reinterpretar todo lo que creíamos saber sobre su universo. La amenaza de Vecna, que está decidido a destruir Hawkins, obliga a Eleven y al resto del grupo a enfrentarse no solo a un enemigo final, sino a la verdadera naturaleza del Mundo del Revés.

La serie siempre nos lo mostró como una dimensión paralela, una versión oscura de Hawkins, pero los últimos episodios contradicen esa idea. De hecho, una revelación clave -que es aparentemente técnica, pero también narrativa y emocionalmente crucial- cambia por completo las reglas del juego y sitúa a la saga ante una posible conclusión que es tan ambiciosa como arriesgada.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers del episodio 6

No es lo que creíamos

El giro llega en el capítulo 6, cuando Dustin, al consultar el diario del doctor Brenner, descubre que el escudo de Vecna está compuesto de un material concreto. A partir de ahí, la serie revela que el Mundo del Revés no es una dimensión paralela, sino un agujero de gusano. Un puente inestable que conecta Hawkins con la llamada Dimensión X, el auténtico origen de las criaturas que nos han aterrorizado desde el principio.

Dustin desarrolla la teoría de que el Mundo del Revés funciona como un pasillo espacio-temporal, sostenido por una forma de energía que aún no entendemos del todo. A este lugar lo llama el Abismo, un espacio del que proceden los Demogorgones, el Azotamentes y, en última instancia, Vecna. Con esta nueva lectura, incluso el pasado se puede reescribir: cuando Eleven derrotó a Henry en 1979, no lo envió al Mundo del Revés, sino directamente al Abismo.

Sin embargo, esta información se había ido revelando a través de varias pistas sembradas a lo largo de la serie. En los primeros episodios de la quinta temporada, una escena aparentemente didáctica entre Erica y el profesor Scott Clarke introduce la teoría de los agujeros de gusano y los puentes Einstein-Rosen. En la pizarra, casi como un guiño para principiantes, aparece el concepto de viaje entre dimensiones y la advertencia sobre su inestabilidad. Y a esto se le añade el mural de Will con una espiral que ahora adquiere un significado literal.

Este planteamiento conecta 'Stranger Things' con otros referentes como 'Donnie Darko', donde una realidad alternativa resulta ser un universo condenado al colapso. Y esta comparación no es casual: si el Mundo del Revés es un agujero de gusano inestable, su destrucción parece inevitable. La gran pregunta es quién o qué lo mantiene abierto y la idea de un sacrificio final empieza a ser algo bastante probable.

Sin embargo, no todo encaja tan fácilmente aún. Si las muertes en Hawkins sirven para abrir o estabilizar puertas, ¿por qué algunas parecen arbitrarias, como la de Barb? ¿Son errores de diseño o piezas de un sistema que aún no entendemos? La serie necesita ofrecer una teoría coherente que no convierta su mitología en un simple artificio. Y, sobre todo, debe evitar la tentación de un reinicio temporal total que anule el peso emocional de todo lo que han vivido los personajes. A estas alturas, 'Stranger Things' no solo se lo juega todo a un final espectacular, sino también uno que esté a la altura de su propia historia.

