'Stranger Things' nos ha traído en la temporada 5 el regreso de un director mítico que se retiró hace 12 años. "¿Qué coño? ¡Vamos a hacerlo!"

En la industria del cine no es tan habitual ver gente que, después de amasar un buen puñado de dinero y de ganar premios a diestro y siniestro, aproveche para retirarse, disfrutar y descansar de una vez por todas. Frank Darabont es una rara avis: pasados los 50 años, el director de 'Cadena perpetua' y 'La milla verde' cogió sus bártulos y se marchó de Hollywood después de hacer el episodio 6 de 'Mob City' allá por 2013. Y así ha estado, retirado, hasta este mismo año.
Esto nunca se olvida
En la temporada 5 de 'Sranger Things', Darabont ha dirigido dos episodios: el tercero, que ya vimos en noviembre, y el quinto, que da el pistoletazo de salida al triplete de capítulos navideño que podemos ver desde hoy mismo. En Variety ha explicado cómo y por qué ha salido del retiro justo ahora.
Mi esposa y yo éramos fans de la serie desde el principio. De hecho, hemos visto las cuatro temporadas tres o cuatro, o incluso cinco veces. Era muy buena. Entonces un día, de la nada, mi agente me llamó y me dijo, "El agente en la oficina al lado de la mía representa a los hermanos Duffer, y quiere que te diga que son muy fans de ti". Yo dije, "Eso es fantástico. Me siento halagado. Soy muy fan de ellos". Y pensé, "La próxima vez que esté en Los Angeles me juntaré con ellos para comer y decirles lo que me gusta su serie". Así que comí con ellos y una semana después, mi agente me llamó y dijo que me estaban invitando a dirigir un episodio.
Darabont vive en Monterey y a lo largo de toda la entrevista no para de subrayar lo a gusto que está ahora ("Una vez te retiras, es una bendición"), y, por mucho que fuera uno de los mejores directores de los 90 y los 00, tuvo que plantearse si realmente quería volver.
Estoy disfrutando de la vida, y por una vez ya no soy el adicto al trabajo que fui durante casi 30 años en Hollywood. Así que dudé y, por supuesto, hablé con mi mujer al respecto, porque no iba a ir a Atlanta a no ser que ella viniera también. (...) Era un gran paso, especialmente cuando se convirtieron en dos episodios. Estábamos hablando de seis meses viviendo en otro sitio. Cuando eres joven y soltero no importa, pero cuando eres un viejo pellejo como yo que ha echado raíces en una comunidad y está cómodo siendo un vago desempleado, tienes que preguntarte "¿Voy a hacer esto?". Pero al final fue mi amor por la serie y el de mi esposa el que superó el resto de problemas, y dijimos "¿Qué coño? ¡Vamos a hacerlo!". Me alegro de haberlo hecho.
Darabont solo tiene palabras buenas hacia Netflix y todo el equipo de 'Stranger Things', afirmando que ha sido un placer absoluto, pero eso no significa que haya vuelto a ponerse tras las cámaras de manera definitiva, ni mucho menos. "Me encanta estar jubilado. Sin embargo, también me encanta estar en un rodaje con gente creativa, siempre que no me esté peleando con algún imperio malvado, estudio o cadena. Adoro a Netflix por apoyarnos tanto. Si tienes una situación buena como esa y puedes permitirte ser creativo, es un placer. La respuesta larga sobre mi regreso acabaría siendo que depende. Si hay una situación amigable y me emociona el material, es ciertamente una posibilidad. No estoy descartando nada, pero tendría que ser algo especial". Los caminos de 'Stranger Things' son, sin duda, inescrutables.
