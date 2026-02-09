La taquilla está demostrando que las salas pueden sobrevivir sin un "evento semanal". 'Aída y vuelta' rompe todas las expectativas y 'Send Help' no necesita ayuda para liderar

El fin de semana de la Superbowl, Estados Unidos se paraliza. No es un día de fiesta, pero como si lo fuera: las familias se juntan, los amigos hacen acopio de cervezas, los vecinos preparan barbacoas comunitarias y, en general, se monta una gorda en torno al fútbol americano. ¿Y eso que significa? Pues que, tradicionalmente, lo de ir al cine queda en un tercer o cuarto plano. Las productoras lo saben, y muy pocas se atreven a estrenar sus grandes propuestas justo cuando nadie está mirando. El resultado es mucho más pobre de lo acostumbrado, pero sigue sin haber motivos para llevarse las manos a la cabeza.

Debí sacar más entradas

De hecho, no ha habido otra Super Bowl que funcionara mejor en taquilla desde 2020, justo antes de la pandemia: 60 millones de dólares en total que han vuelto a coronar, por segunda semana consecutiva, el 'Send Help' de Sam Raimi, que al final apunta a conseguir beneficios. No tanto como 'Iron Lung', eso sí, que baja al puesto 3 pero pasa ya de los 30 millones de recaudación total, multiplicando por diez su presupuesto.

El nuevo número 2 es para una nueva apuesta cristiana de Angel Studio, que está resultando ser de lo más rentable en el clima actual: 'Solo Mio', protagonizada por Kevin James, que pasa de los 7 millones frente a sus 4 de presupuesto, prácticamente dando beneficios de salida. En este 2026 parece que las películas de presupuesto enano están demostrando que tienen mucho que decir (a la espera de que los blockbusters millonarios vengan a arrasar con todo en unas semanas).

Las otras entradas en el top son el concierto de Stray Kids, que pasa de los 5,5 millones (aunque el viernes se colocó en primer lugar como buena experiencia que es); el 'Dracula' de Luc Besson, con 4,5 millones que se unen a los 33 que ya ha ganado en todo el mundo, muy lejos de su presupuesto; y 'The Strangers Capítulo 3', que cierra la saga de una manera paupérrima, haciéndose solo con 3,4 millones y el puesto 8 de taquilla. Por comparar, la segunda parte debutó con 5,8 millones y la primera con 11,8 millones. Ouch.

Por lo demás, viejas conocidas: 'Zootrópolis 2' y 'Avatar: Fuego y ceniza' continúan con su paseo triunfal, en el que la cinta animada ha superado ya los 1800 millones en todo el mundo, mientras que 'Melania' baja un 66,8%, situándose en 2,3 millones recaudados esta semana. De momento, febrero está siendo decepcionante, pero los estrenos de 'Como cabras', 'Cumbres borrascosas' (justo cayendo en San Valentín) y 'Scream 7' deberían remover el avispero. ¿Será suficiente para llegar a los 499 millones que vivimos en 2023? De momento, en Estados Unidos llevan recaudados 107, así que les queda mucho camino por delante.

Ya era hora, ahora me toca a mí

Mientras tanto, en España, la número 1 indiscutible sigue siendo Aída García, o lo que es lo mismo, 'Aída y vuelta'. Este fin de semana se ha sumado otros 852.000 euros, y es la primera película española del año que supera los 3 millones de euros (y, desde luego, no será la última). Por cierto, también se ha estrenado en Estados Unidos consiguiendo 217.000 dólares en 27 salas, una cifra nada desdeñable para lo que podría haber sido una sobrada sin sentido. En el segundo puesto, todo sigue igual: 'Hamnet' sigue llenando sesiones, recauda más de 4 millones de euros y se sitúa, una vez más, a muy pocos euros de Carmen Machi: 843.000.

El top 5, de hecho, se completa con viejas conocidas que han demostrado de sobra su solvencia: 'La asistenta', 'Avatar: Fuego y ceniza' y 'Marty Supreme' en su segunda semana, que ya supera los 2 millones y demuestra que en nuestro país, aunque a veces parezca lo contrario, hay público para el cine de prestigio. Ha habido un hueco, también es cierto, para el concierto de Stray Kids (que, al igual que en Estados Unidos, dominó el viernes), 'La Fiera' y 'Evolution', mientras que 'Primate' se ha tenido que conformar con un meritorio décimo lugar. 'Send Help', la número 1 americana, aquí ha desaparecido por completo. Cosas que pasan.

¿Y qué ha pasado con Isabel Coixet y sus 'Tres Adioses'? Pues nada, porque jugaba en otra liga con tan solo 160 salas. De hecho, ha tenido la mejor media por sala de todas las películas de la semana, 1530 euros por cine, o lo que es lo mismo, 246.000 en total. Hay que tener en cuenta que viene de sacar 2,5 millones en Italia, así que todo lo que saque será un agradecido extra. La semana que viene es probable que 'Cumbres borrascosas', 'Ruta de escape' y 'Como cabras' vuelvan a poner la taquilla patas arriba, pero de momento no podemos quejarnos: más de 800.000 espectadores en el último fin de semana demuestran que, de alguna manera, 2026 está siendo un año propicio para las salas de cine.

Volverán los momentos de preocupación, de blockbusters y de desgaste, pero no nos olvidemos de que hubo un par de meses donde se nos permitió creer que el cine era más que el evento semanal. Hay esperanza.

En Espinof | Hace 20 años se estrenó el fracaso más gigantesco del cine de superhéroes. Fue tal desastre que hoy casi nadie se acuerda de esta película

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026