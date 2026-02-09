Meses antes de la Super Bowl, Bad Bunny demostró que también es buen actor aunque su película con Darren Aronofsky resultó problemática: "Había un miedo constante"

Tras su electrizante actuación en la Super Bowl, Bad Bunny ha vuelto a llamar nuestra atención. El artista puertorriqueño, cuyo nombre es en realidad Benito Antonio Martínez Ocasio, también salió el año pasado en 'Bala perdida', la última película de Darren Aronofsky. Ambientada en la década de 1990, la cinta sigue a un exjugador de béisbol interpretado por Austin Butler mientras se adentra en el mundo del crimen de Nueva York, con Zoë Kravitz, Matt Smith, Regina King y Vincent D’Onofrio completando el reparto principal.

Bad Bunny interpreta a Colorado, un pandillero puertorriqueño, y aunque su papel es secundario, su presencia en el set fue todo un desafío logístico debido a la expectación que genera cada vez que aparece. La película es el último ejemplo de que, al igual que en la música, la carrera del cantante como actor también va muy en serio.

Complicaciones y risas

"Es el tipo más dulce del mundo... Y terminamos hablando", comentó Aronofsky sobre trabajar con Bad Bunny en una entrevista con LA Times. "Había un personaje con el que encajaba de maravilla y era genial. Era muy sensato, uno de nosotros, parte del equipo".

Sin embargo, el director también reconoció las dificultades que tuvo rodar con una superestrella tan mediática: "Teníamos un miedo constante de que el vecindario se desmantelara en cuanto descubrieran que Benito estaba allí", dijo Aronofsky. "Además, era muy amable. De hecho, venía a la zona y acampaba allí, sabiendo que no iba a poder regresar a su caravana ni a ningún otro sitio".

Para garantizar que todo transcurriera sin demasiado caos, el equipo tuvo que idear rutas secretas para el cantante: "Había muchas salidas traseras y túneles que nadie sabía que existían en el East Village para poder salir, volver y saltar vallas, así no tenía que atravesar la calle", relató Aronofsky. “Era algo constante: Esconded a Benito".

Bad Bunny, que ya ha actuado en películas como 'Bullet Train' y 'Cassandro', y en la serie 'Narcos: México', también estrenó recientemente 'Terminagolf 2' en Netflix. Más allá de la música, el propio artista ha hablado sobre lo que significa para él actuar: “Cuando estás en un set de cine, es muy personal. Estoy solo yo y los demás actores. Sabes que hay una cámara, pero a veces la olvidas. Creo que es ahí cuando realmente te metes en el personaje, en la escena y en la historia”, explicó sobre la diferencia entre estar en un estadio y enfrentarse a la intimidad de una filmación.

Además, contó que la actuación siempre fue algo que le gustó desde niño y que forma parte de uno de sus sueños: “Podría decir que estaba un poco nervioso, porque tengo que mostrar lo que puedo hacer y también necesito que esto funcione para todos”, reconoció sobre sus primeros pasos en el cine.

