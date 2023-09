'Cassandro' es una de las mejores películas de Amazon Prime Video del año: Gael García Bernal brilla dando vida al primer campeón gay de la lucha libre mexicana

Desde que vi por primera vez en televisión un show de 'Pressing Catch' he sentido un gran interés hacia el mundo del wrestling. Luego la atención que le he ido dedicando al mismo ha variado a lo largo de los años, logrando un nuevo pico cuando Cuatro recuperó su emisión en España y confieso últimamente mi interés hacia el mismo no pasa por su mejor momento.

Sin embargo, soy el primero en estar atento al estreno de cualquier serie o película situada en este mundo, de ahí que esperase con muchas ganas 'Cassandro' cuando Amazon anunció su estreno en Prime Video para este viernes 22 de septiembre. En ella, el director Roger Ross Williams tiene la oportunidad de seguir indagando en la historia de Saúl Armendáriz, el primer campeón homosexual de la lucha libre mexicana. El resultado quizá no capte todos los matices de su historia real, pero es una película notable coronada por la gran interpretación de Gael García Bernal.

Un fenómeno improbable

La carrera de Williams se había centrado hasta ahora en el mundo del documental y en 2016 tuvo su primera oportunidad de acercarse a la figura de Armendáriz en 'The Man Without a Mask', un corto realizado para The New Yorker. De hecho, antes incluso de su estreno ya había decidido que su historia iba a ser la base para su primer largometraje alejado del documental, tardando años en dejar el guion a su gusto.

No obstante, seguramente sea ahí donde se encuentran las principales debilidades de 'Cassandro', pues la película parece apostarlo todo a dos aspectos claves en el ascenso de su protagonista: el inesperado éxito cuando decide luchar como un exótico y la relación con su familia, especialmente con su madre. Esto probablemente sea fruto del deseo de establecer un contraste emocional para Armendáriz que permite a García Bernal exhibir un exquisito rango dramático y al mismo tiempo evitar la sensación de que estemos un vehículo pensado para su lucimiento personal.

Y es que es cierto que Williams estaba empeñado en el que el actor mexicano liderase el reparto de 'Cassandro', pero el dibujo que hace del personaje está influenciado por su pasado en el mundo del documental. ¿Qué quiere decir eso? Que su trabajo de puesta en escena busca captar el impacto emocional de lo que sucede y no tanto las reflexiones personales de Armendáriz, lo cual lleva a que haya partes importantes en las que los diálogos tienen una importancia reducida. Y cuando tienen más importancia, se busca ir al meollo en lugar de intentar introducir matices más elaborados por esa vía.

Un buen ejemplo de ello lo tenemos con la muy comentada aparición de Bad Bunny, cuyo personaje podría haberse eliminado perfectamente sin que 'Cassandro' se resintiera realmente en lo narrativo o emocional. Sí es verdad que se incide en la creciente confianza propia del protagonista y se subraya así la importancia de su sexualidad, pero eso es algo que habría requerido de un mayor desarrollo para tener un impacto que vaya más allá de lo anecdótico.

Al final, la vertiente más personal se centra en cómo la madre de Armendáriz, interpretada para la ocasión por una muy convincente Perla de la Rosa, sirve como principal apoyo y los efectos que ese vínculo tiene en el protagonista. Sin embargo, es dentro del ring donde vemos cómo un ambicioso pero inexperto luchador se encuentra a sí mismo, canalizando esa energía que tiene en su interior para llegar a la cumbre del mundo de la luche libre.

Ahí hay ciertos detalles que podrían molestar a los fans de este deporte, ya que Williams prescinde de ciertas reglas propias de estos shows para centrarse en la progresión de Cassandro y la respuesta del público ante una tipología de luchador que en muchas ocasiones se limitaba a ser motivo de mofa. ¿Que podría haber profundizado más en el impacto que tuvo en la sociedad que esa aparición en el espacio televisivo de El hijo del Santo? Por supuesto, pero estamos ante una película centrada en mostrarnos el ascenso de su protagonista y no ante un biopic más detallado. Como tal, 'Cassandro' cumple con creces.

Eso también explica que Williams no se centre tanto en el aspecto más colorido y espectacular de la lucha libre mexicana, algo en principio chocante dadas las particularidades de su protagonista. En su lugar opta por una puesta en escena más sobria, lo cual no supone que carezca momentos de una fuerza visual innegable, pero su enfoque es mucho más terrenal, situándose así al nivel de las emociones que quiere transmitir al espectador.

Puede que 'Cassandro' podría haber ofrecido una visión más profunda y elaborada de la historia de Saúl Armendáriz, pero la propuesta que hace aquí Williams es clara y estimulante, mientras que García Bernal probablemente ofrece la mejor interpretación de su carrera. Motivos más que suficientes para echarle un vistazo.

