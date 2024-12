Los cuatro jinetes del apocalipsis regresan a Netflix. La secuela de 'The Seven Deadly Sins' prepara su temporada 2 y ya tenemos fecha de estreno

Últimamente el anime de 'The Seven Deadly Sins' se ha llevado varios palos. Primero porque las películas de 'El rencor de Edimburgo' y su animación CGI no convencieron a muchos fans, y segundo porque la secuela oficial 'Four Knights of the Apocalypse' tardó lo suyo en llegar a streaming tras su estreno en Japón.

A principios de este año ya nos llegó la primera temporada del anime, y por suerte parece que Netflix se ha puesto las pilas y no hará esperar demasiado a los fans de Percival.

Entramos en el segundo tiempo

La primera temporada de 24 capítulos ya está disponible en la plataforma, y Netflix ha confirmado que la segunda temporada de 'The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse' llegará el próximo 30 de enero.

La segunda temporada del anime se está emitiendo ahora mismo en Japón y posiblemente conste de unos 12 episodios, así que seguramente en Netflix estaban esperando a que terminase la emisión para traer la tanda al completo. Y, teniendo en cuenta que el manga de Nakaba Suzuki ya consta de unos 19 volúmenes publicados, todavía tenemos anime para rato.

Con el anuncio del fichaje de 'Four Knights of the Apocalypse', Netflix también ha dejado ver un nuevo tráiler de esta etapa del anime. La trama sigue a Percival, quien está destinado a formar parte de un grupo de cuatro caballeros que destruirán el mundo en el futuro. Perseguido por las fuerzas de Camelot, Percival y Lancelot, el hijo de Ban, parte en busca de los otros caballeros

Por ahora la secuela oficial de 'The Seven Deadly Sins' está teniendo bastante buena acogida, aunque el anime tarde un poquito más en llegar a nivel internacional.

