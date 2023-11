Netflix ya tiene fecha de estreno para 'Four Knights of the Apocalypse', la esperada secuela de 'The Seven Deadly Sins' que ha tardado tantísimo en llegar al anime

Con la temporada de otoño de anime llegaron un aluvión de nuevas series, y obviamente los fans de 'The Seven Deadly Sins' y Nakaba Suzuki andaban con el ojo puesto en 'Four Knights of the Apocalypse', la adaptación de la secuela oficial. El anime además tiene una pinta bastante curiosa porque la serie vuelve a apostar por la animación tradicional en lugar del CGI de las películas, pero no ha habido simulcast y su llegada a streaming se ha hecho de rogar lo suyo.

Por tanditas, y con paciencia

Hace un par de meses Netflix nos dio una de cal y otra de arena. Porque por un lado confirmaba que 'Four Knights of the Apocalypse' se podría ver semana a semana en la plataforma pero únicamente en Japón. Ya se han emitido los seis primeros capítulos del anime y parece que ha llegado el momento de anunciar que sí, que 'Four Knights of the Apocalypse' llegará a Netflix a nivel internacional... Pero tendremos que esperar hasta el 31 de enero de 2024.

Con esto parece bastante claro que aunque en Japón los capítulos se emitan semanalmente, en el resto de territorios el anime nos va a llegar por tandas. Así que es muy posible que cuando 'Four Knights of the Apocalypse' aterrice en Netflix en enero sea con sus primeros doce capítulos.

El anime en principio tendrá un total de 24 episodios, así que si Netflix mantiene este formato podríamos esperar la segunda tanda hacia abril o mayo, cuando ya haya terminado del todo la temporada.

Resulta un poco curioso que teniendo los derechos de 'The Seven Deadly Sins' y 'Four Knights of the Apocalypse', Netflix no haya querido aprovecharlos al máximo y emitir el anime semana a semana. Sobre todo porque el simulcast semanal ha conseguido tener enganchados a muchos fans pero las esperas entre tandas de capítulos casi han hundido a otras series como 'JoJo's Bizarre Adventure'.

'Four Knights of the Apocalypse' se ambienta se ambienta algunos años después de la serie original y presenta a un nuevo protagonista: Percival, quien algún día formará parte de un grupo de legendarios caballeros que según una profecía están destinados a destruir el mundo. Así que si queremos maratón extensiva de 'The Seven Deadly Sins' y su secuela, ya sabemos qué fecha marcar en el calendario.

