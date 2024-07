Las 11 mejores películas de ciencia ficcion y fantasia de 2024... hasta ahora

2024 ha cambiado la racha de grandes blockbusters, con una casi ausente Marvel y DC, pero que muestra que el cine fantástico sigue muy en forma y sin llevarse mal con la taquilla y en lo que va de año hemos tenido el regreso de Alex Garland, la vuelta de Villeneuve para completar su díptico galáctico y hasta precuelas mejores que la película original.

La ciencia ficción ha jugado con la distopía casi presente, con la vuelta de un clásico como 'Alien', y en algunos ejemplos tamién ha flirteado con el terror, que hemos dedicado su propio listado con títulos que en algunas ocasiones coinciden.

Ciencia ficción y fantasía en la gran pantalla

Antes de empezar a desgranar lo mejor de la fantasía y la ciencia ficción, os recordamos que Espinof ya hemos hablado de las mejores películas del año las mejores de terror de 2024, las películas de Netflix , las de Amazon Prime Video, las mejores series de Disney+ y las mejores series de HBO Max, además las de todo el 2023. Con esto en mente, empezamos a repasar lo mejor de estos géneros.

'Rebel Moon - Director's Cut' (Parte I y Parte II)

Director: Zack Snyder. Reparto: Jimmy, Balisarius, Kora

El testimonio de la visión del director Zack Snyder de su experiencia cinematográfica más sincera y sin filtros. La versión clasificada R ofrece una inmersión detallada en la narración, con personajes y escenas adicionales, pero lo importante es que no sólo amplía la duración, sino que también da nueva forma al viaje con toda la violencia que se echaba en falta en las originales. Si el combo era algo irregular por un bache en la segunda parte, la sangre, los cuerpos volando e incluso el sexo, añaden el elemento que se echaba en falta para ser una de las visiones del espíritu Metal Hurlant más certeras llevadas a la pantalla.

Disponible en streaming: Netflix

Crítica en Espinof Parte I y Parte II

En las profundidades del Sena (Sous la Seine, 2024)

Director: Xavier Gens. Reparto: Bérénice Bejo, Nassim Lyes, Anaïs Parello

Las olimpiadas en París crearon controversia incluso meses antes de que empezaran, y en esta película se adelantaron a las dudas de si el gobierno de Francia podría limpiar el Sena a tiempo para los juegos acuáticos, así que nada mejor que jugar con la sátira y ubicar una monstruosa amenaza bajo la superficie. La película tiene un look de telefilm pero combina acción y terror, estableciendo paralelismos con 'Tiburón 3' o 'Piraña 3D', jugando con el mensaje ecológico de la negligencia medioambiental al tiempo que critica el activismo vacío para darse autobombo. La escena de las catacumbas es antológica y el final inesperadamente oscuro.

Disponible en streaming: Netflix

Crítica en Espinof

Lluvia Ácida (Acide, 2023)

Director: Just Philippot. Reparto: Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach

Un escenario catastrófico plausible para hacer ver que los efectos del cambio climático son más que el calor de más en verano. Una joven y sus padres divorciados deben unirse para escapar de la inminente destrucción producida por la lluvia ácida, un crudo recordatorio de las posibles nefastas consecuencias de los fenómenos atmosféricos asociados al efecto invernadero y del inerte resultado del esfuerzo por sobrevivir de la humanidad en algunas circunstancias inesperadas. Por momentos pareciera un anexo al nuevo extremismo Francés, aunque en realidad es tan bruta como las películas sobre los efectos de la guerra nuclear de los 80, no debería haber pasado tan desapercibida.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar+

Furiosa: De la Saga Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga)

Director: George Miller. Reparto: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke.

George Miller nos lleva a los orígenes de la feroz guerrera Furiosa y amplía la historia del personaje, detallando su secuestro y posterior ascenso al poder dentro de la ciudadela, un viaje de venganza fría, esperanza y odio, que lleva a un final que conecta a la perfección con el comienzo de 'Mad Max: Fury Road'. Decepcionante en su uso del CGI y cierta arritmia que resuelve la épica con más trasfondo y explicaciones de las necesarias, pero igualmente por encima de muchos estrenos actuales de gran presupuesto.

Disponible en Alquiler: Apple TV

Crítica en Espinof

Dream Scenario (2023)

Director: Kristoffer Borgli. Reparto: Nicolas Cage, Michael Cera, Julianne Nicholson.

Nicolas Cage no solo ha triunfado este año con 'Longlegs', sino que borda su papel en esta producción de Ari Aster sobre las consecuencias de la fama express, el absurdo de la cultura de la cancelación y las ansiedades de los hombres de mediana edad narcisistas incapaces de pasar página. Una reformulación absurda de Freddy Krueger con cara de profesor de historia aburrido y neurótico que replica la estructura del episodio de Los Simpson en el que Bart se convertía en el niño de "Yo no he sido" utilizando como base el creepypasta 'This-man'.

Disponible en streaming: Movistar Plus+

Crítica en Espinof

Kill Boy (Boy Kills World, 2024)

Director: Moritz Mohr. Reparto: Bill Skarsgård, Yayan Ruhian, Sharlto Copley

Una comedia de acción distópica, venganza y supervivencia que sigue a un experto en artes marciales en busca de venganza contra un régimen tiránico, al tiempo que lidia con su propia identidad y se alía con un grupo de rebeldes tan torpes como él. Sangre, peleas y más sangre en una de las sorpresas más refrescantes del verano que viene con el sello de producción de Sam Raimi, huele a serie B de la cannon y entiende el placer descerebrado de jugar a un videojuego retro y las novelas gráficas de los 90.

Disponible en streaming: Aún en cines

Crítica en Espinof

Godzilla y Kong: El nuevo imperio (Godzilla x Kong: The New Empire, 2024)

Director: Adam Wingard. Reparto: Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens.

Godzilla ya no se pelea con Kong en la primera gran película de Adam Wingard desde su 'Tú eres el siguiente', que continúa la épica saga de estos icónicos monstruos cuando el gorila descubre más seres de su especie en la Tierra Hueca y une sus fuerzas a las de Godzilla para combatir nuevas amenazas. Una superproducción que combina el espectáculo con la aventura añeja, los sopapos titánicos y una buena dosis de violencia y gore camuflado con colores verdosos que desafían su calificación PG-13.

Disponible en streaming: Max

Crítica en Espinof

Un lugar tranquilo: Día Uno (A Quiet Place: Day One, 2024)

Director: Michael Sarnoski. Reparto: Lupita Nyong'o, Joseph Quinn.

Aunque sirva de precuela a la aclamada serie de terror, mostrando los días iniciales de la invasión alienígena, la película de la saga de los monstruos-sonotone podría funcionar por sí sola, incluso si se centrara en la lucha por la supervivencia en un mundo diferente en vez de uno donde el silencio es la clave para mantenerse con vida. Amplía el universo de 'Un lugar tranquilo' mantieniendo la tensión y la profundidad emocional que definieron las películas originales, pero logra conectar con dos personajes íntimamente, logrando uno de los blockbusters más sinceros de los últimos años.

Disponible en streaming: Aún no disponible

Crítica en Espinof

Dune: Parte dos (Dune: Part two, 2024)

Director: Denis Villeneuve. Reparto: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

Denis Villeneuve se asienta sobre los cimientos de su predecesora, elevando los conflictos y profundizando en la intriga política de Arrakis, una secuela que enriquece la visión estética del universo de Frank Herbert con una mezcla de grandeza e intimidad en el desarrollo de los personajes, consolidando su lugar como un hito en el cine de ciencia ficción moderna en una dupla clave para entender por qué ha sido un hito de la literatura durante tanto tiempo, veremos si 'Mesías' completa una trilogía y podemos hablar de un tríptico cohesionado.

Disponible en streaming: Max

Crítica en Espinof

Civil War (2024)

Director: Alex Garland. Reparto: Kirsten Dunst, Wagner Moura.

Durante el estreno no faltaron los dedos señalando a Garland por tíbieza, al no dibujar una guerra Civil de buenos y malos, pero el reciente intento de magnicidio de Trump se coordina tan bien con el final de su obra que parece haber preparado la película con una máquina del tiempo. Estados Unidos se dibuja en una cruenta guerra, pero al director le interesa explorar el papel del periodismo durante cualquier escenario de ascenso del fascismo. La película es un terrario de dolor y muerte, observado con una neutralidad insensibilizada que refleja la dura realidad de la guerra y la representación que de ella hacen los medios de comunicación. Si pusiera al bando de los buenos machacando a los malos no sería una de las mejores piezas antibélicas de los últimos años, un hito fundamental en una carrera impecable.

Disponible en streaming Alquiler: Filmin

Crítica en Espinof

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción de la historia

En Espinof | Las mejores películas de 2024