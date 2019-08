Las 34 mejores películas de ciencia-ficción de la historia

Abordamos un nuevo género inabordable, presente en los mismos inicios del lenguaje cinematográfico, y que ha atravesado diversas etapas de esplendor hasta llegar a la actualidad. Los paranoides años cincuenta, los perturbadores setenta, la reivindicación de una ci-fi abstracta, indie y literaria de los últimos tiempos... el género siempre se ha movido en aguas cambiantes, y se ha sabido adaptar a lo que pedía el público sin perder por el camino su espíritu innovador.

Por supuesto, esta lista está necesariamente incompleta. No hemos querido que sea exhaustiva, sino lo más variada posible, y lanzar multitud de hilos para que sigáis tirando de ellos. Todas las películas de esta lista no son todas las películas de ciencia-ficción, pero coincidiremos en que todas son imprescindibles, ¿verdad? Tracemos juntos una somerísima historia de la ciencia-ficción cinematográfica, apuntad nuestros olvidos en los comentarios y no olvidéis que las inclusiones y exclusiones de este artículo están sujetas a un criterio subjetivo.

Subid, que os llevamos de regreso al futuro.

Metropolis (1927)

Director: Fritz Lang

Intérpretes: Gustav Fröhlich, Brigitte Helm, Alfred Abel, Rudolf Klein-Rogge, Fritz Rasp, Theodor Loos

El primer gran clásico mudo de la ciencia-ficción es un excelente despliegue de las posibilidades temáticas y narrativas del género. Esta gran distopía futurista es también un aviso sobre la industrialización sin alma del trabajo, una herramienta política (marxista, pero no exclusivamente) y la primera historia de robots malvados. Sus escenarios e iconografía siguen siendo arrebatadores y la fascinación que despiertan sus inconfundibles rascacielos, aún siguen influyendo en cualquier visualización del futuro.

La novia de Frankenstein (1935)

Director: James Whale

Intérpretes: Boris Karloff, Colin Clive, Valerie Hobson, Elsa Lanchester, Ernest Thesiger, Dwight Frye

No nos vamos a meter en el monumental fregado de discernir si las películas del ciclo fantástico de Universal son terror gótico, ciencia-ficción folletinesca o qué. La abundancia de científicos locos y experimentos tronados en muchas de sus tramas es suficiente para que películas como 'El hombre invisible' o cualquiera con la palabra Frankenstein en el título puedan ser incluidas en el género.

Aportamos ésta a modo testimonial, ya que incluye a uno de los mejores y más chiflados científicos de todos los tiempos, el Dr. Pretorius (Ernest Thesinger). Este venerable hombre de ciencia de ramalazos nazis no solo crea unos homúnculos para pasar el rato, sino que pretende que la Criatura y la Novia se apareen para generar una raza de superseres.

Planeta prohibido (1956)

Director: Fred M. Wilcox

Intérpretes: Walter Pidgeon, Anne Francis, Leslie Nielsen, Warren Stevens, Jack Kelly, Richard Anderson

Pura estética MGM para un clásico de la ciencia-ficción más lujosa de la época, en contraposición a múltiples películas de invasiones de serie B. Ésta se pudo permitir el ostentoso lujo de transcurrir íntegramente en el espacio, alejándose de los ribetes de terror de las películas de monstruos marcianos y acercándose a la space opera, además de inspirarse en 'La tempestad' de Shakespeare, nada menos.

Desde ella, la idea de que los monstruos son proyecciones del subconsciente se ha convertido en un tropo literal o metafórico, incluso fuera de la ciencia-ficción. Pero que nadie piense que estamos ante una sesuda épica de hard sci-fi: al fin y al cabo, estamos ante todo en el espectáculo de Robby el Robot, y una de las fantasías de exploración planetaria más febriles y emocionantes de los cincuenta.

El increíble hombre menguante (1957)

Director: Jack Arnold

Intérpretes: Grant Williams, Randy Stuart, April Kent, Paul Langton, Raymond Bailey

De Arnold nos podíamos haber quedado con películas como 'Vinieron del Espacio' o 'Tarántula', pero sin duda su obra maestra es esta película de ciencia-ficción introspectiva en la que un hombre afectado por una extraña nube empieza a decrecer progresivamente de tamaño. La idea de convertir los entornos familiares en hostilidad alienígena pura no solo es una gran idea metafórica, sino que propicia una aventura (paradójicamente) más grande que la vida.

El paso de las décadas, su transformación en clásico de culto y ese final increíble y puro Richard Matheson (guionista de ésta y autor también del libro original de 'Soy Leyenda', una de las primeras ficciones post-apocalípticas) la han convertido en un clásico con lecturas (por ejemplo, existencialistas y feministas) muy actuales. Una maravilla completamente adelantada a su tiempo.

El planeta de los simios (1968)

Director: Franklin J. Schaffner

Intérpretes: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans, James Whitmore, James Daly

Era la época en la que Charlton Heston era un auténtico icono de la ciencia-ficción más progresista que se hacía en Hollywood (ya queda en la imaginación de cada uno decidir si él era consciente) gracias a películas como la sensacional 'Cuando el destino nos alcance' o 'El último hombre... vivo'. En ese contexto, esta producción se convirtió en todo un fenómeno de masas, que desató secuelas y merchandising de todo tipo.

Y aunque películas posteriores tiraron más por la aventura metafórica extravagante, esta primera entrega y su historia de un grupo de astronautas en un planeta de simios inteligentes, con su clarísimo mensaje antiracista, es el auténtico clásico de la franquicia. Gracias a sus pasmosos efectos de maquillaje, ganadores en su día de un Oscar, pero también a su aún hoy inigualado (una reverencia para la sensacional saga de reboots) e impactante plano final.

2001: Una odisea en el espacio (1968)

Director: Stankley Kubrick

Intérpretes: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter

1968 fue un año indiscutiblemente mágico para el fantástico, y desde luego muy variado. A la citada 'El planeta de los simios' se suman en ondas muy distintas 'La semilla del diablo' o 'La noche de los muertos vivientes, y también se estrenó la sensacional 'Barbarella', que casi podría entenderse como el opuesto matemático a esta increíble pieza de ciencia-ficción sensorial de Stanley Kubrick.

'2001' sigue siendo analizada hoy por el magnético atractivo que desprenden sus potentes metáforas, y también por la personalidad de su IA psicópata, HAL 9000, todo un líder para la revolución de las máquinas. Cerebral y muy humana a la vez, '2001' sigue siendo el canon por el que se rige la vertiente más reposada de la ciencia-ficción, trazando un arco que llega hasta películas tan recientes y respetadas como 'Interstellar'.

La naranja mecánica (1971)

Director: Stanley Kubrick

Intérpretes: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Adrienne Corri, Warren Clarke, John Clive

Inclasificable, catalogable como ciencia-ficción solo por los pelos y gracias a su leve ambientación distópica, su irónica oda a la ultraviolencia, su descripción del Método Ludovico, su argot retrofuturista y sus drugos apaleando mendigos, el film de Kubrick resulta hoy más actual y pertinente que nunca. Posiblemente una de las películas más controvertidas y significativas de la historia del género.

Solaris (1972)

Director: Andrei Tarkovsky

Intérpretes: Donatas Banionis, Natalya Bondarchuk, Yuri Jarvet, Vladislav Dvorzhetsky, Anatoly Solonitsyn

Un psicólogo acude a una estación especial para analizar el extraño comportamiento que están desarrollando sus tripulantes. Solo Andrei Tarkovsky podía afrontar la adaptación de una historia que roza la abstracción pura, como hace también la magistral novela original de Stanislaw Lem.

Pero sale airoso apretando las tuercas del psicodrama y situándose en un lugar indeterminado entre la historia de fantasmas, la reflexión existencial y el sabotaje de las expectativas del espectador. Pese a su singularidad, una película muy influyente en el cine posterior, incluyendo su atrevido e interesante remake norteamericano de 2002.

Almas de metal (1973)

Director: Michael Crichton

Intérpretes: Yul Brynner, Richard Benjamin, James Brolin, Norman Bartold, Alan Oppenheimer, Victoria Shaw

Aunque Steven Spielberg resucitaría a los dinosaurios unas décadas después en 'Jurassic Park' a partir de otra novela de Michael Crichton, esta primera aproximación a la idea del parque de atracciones desbocado, dirigida por el propio Crichton, es más estimulante que la película de Spielberg (y que el demasiado cerebral remake en formato serie de HBO). Una de las ficciones fundacionales de IAs rebeldes, que con muy poco dice mucho de nuestros deseos más perturbadores, el empleo de la ciencia para gestionarlos... y todo con formato de película de persecuciones sin pretensiones.

Engendro mecánico (1977)

Director: Donald Cammell

Intérpretes: Julie Christie, Fritz Weaver, Gerrit Graham, Berry Kroeger, Lisa Lu, Alfred Dennis

A finales de los setenta, no toda la ciencia-ficción de éxito hundió sus raíces en el space opera y la aventura galáctica. Esta producción de gran éxito es pura exploit delirante de la moda del cine satánico, pero con una inteligencia artificial fuera de sí que, para hacerse carne y sangre, decide fecundar a la mujer de su creador. Para que luego hablen del moderno Prometeo. Psicodrama aberrante y extraños mensajes sobre la maternidad en una película que, hoy más que nunca, hay que verla para creerla. Preferentemente, en programa triple con 'Saturno 3' y 'XTRO'.

Encuentros en la tercera fase (1977)

Director: Steven Spielberg

Intérpretes: Richard Dreyfuss, Teri Garr, Melinda Dillon, François Truffaut, Cary Guffey, George DiCenzo

De todas las revoluciones que llevó a cabo Spielberg en los primeros compases de su carrera, ésta sigue siendo la película de género más pura, que no necesita verse camuflada de fantasías familiares, homenajes nostálgicos u odas a la tecnología visual. Al mismo tiempo una oda naïf a la fascinación por el espacio y una reflexión sobre la esperanzada posibilidad de vida en otros planetas, a la vez espectáculo de efectos especiales soberbios y narrativa afinadísima, esta historia de unos humanos cuyas vidas cambian al otear unos OVNIS sigue tan emocionante y misteriosa como en su día.

La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Director: George Lucas

Intérpretes: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Peter Cushing, David Prowse, Peter Mayhew

Aunque posiblemente 'El Imperio contraataca' tenga más fans y en términos generales sea una película más redonda, el impacto y la importancia de la primera 'Star Wars' no tiene parangón con ninguna otra. Su adscripción a las reglas de las películas de caballería y a los tropos del Viaje del Héroe, además, le dan cierto aire atemporal, a lo que se suma una característica única en la saga: su encantadora modestia, consciente de estar replicando más a los clásicos de los seriales de los años cuarenta que a ese molesto rebozamiento de todas las secuelas en su propio lore. Aún con sus imperfecciones, una sensacional lección acerca de cómo arrancar una mitología inabarcable.

La invasión de los ultracuerpos (1978)

Dirección: Philip Kaufman

Intérpretes: Donald Sutherland, Brooke Adams, Leonard Nimoy, Jeff Goldblum, Veronica Cartwright

Un caso único de remake de un clásico absoluto que no solo iguala a su modelo, sino que a su vez se convierte también en un clásico por sus únicas e intransferibles razones. El tropo de los invasores que reemplazan humanos con copias perfectas no era nuevo en la ciencia-ficción (y aún tenía que dar tumbos en muy diversas direcciones, como 'La cosa'), pero en esta maravilla de Kaufman adquiere su mayor poso de crítica social, en una desencantada visión de la deshumanización inherente a la vida en la acelerada sociedad moderna. La idea seguiría teniendo nuevas versiones, oficiosas y oficiales, alguna tan interesante como 'Body Snatchers' de Abel Ferrara, centrada en el estamento militar.

Stalker (1979)

Director: Andrei Tarkovsky

Intérpretes: Aleksandr Kaidanovsky, Anatoly Solonitsyn, Nikolai Grinko, Natalya Abramova

Ya hemos hablado de 'Solaris', que junto a 'Stalker' conforma una dupla de obras maestras, insólitamente influyentes hasta el punto de haber impactado hasta en nuestro lenguaje cotidiano. 'Stalker' es aún más dura, con una trama más difusa que 'Solaris', y el estilo contemplativo de Tarkovsky, con esos larguísimos planos sin diálogos, se conduce hasta el paroxismo. Con muy pocos elementos logra crear una atmósfera única en ese Páramo traicionero por el que deambulan tres hombres con el difuso objetivo de ver sus deseos cumplidos, y que acaban definiendo lo que es el ser humano: un puñado absolutamente caótico de sueños, ambiciones y frustraciones.

Alien, el octavo pasajero (1979)

Director: Ridley Scott

Intérpretes: Sigourney Weaver, John Hurt, Yaphet Kotto, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, Ian Holm

A menudo la obra maestra de Ridley Scott se categoriza bajo el género de terror, y no es para menos: solo su monstruo, su aberrante ciclo vital y la asfixiante atmósfera de los dos únicos escenarios del film (la superficie del planeta y el interior de la Nostromo), rebosante de enigmas, son absolutas lecciones magistrales en terror puro. Pero no hay que olvidar que el sutilísimo, extraordinario guión de Dan O'Bannon también dio forma a una extraordinaria película de ciencia-ficción.

Una que dejó atrás a los grandes héroes galácticos herederos de los seriales y a los propios de su contemporánea 'Star Wars', y nos presentó a unos currantes del espacio exterior herederos de la descreída ciencia-ficción literaria de los años sesenta, que se preocupaban por cobrar sus bonus y por doblar el lomo lo menos posible. El planteamiento de que aquí el villano real no era un monstruo insectoide y lovecraftniano sino una corporación sin rostro, certifica la absoluta modernidad de 'Alien'. Modernidad que se corroboró con la primera secuela, 'Aliens', quizás la película de acción más influyente de finales del siglo XX.

Un viaje alucinante al fondo de la mente (1980)

Director: Ken Russell

Intérpretes: William Hurt, Blair Brown, Bob Balaban, Charles Haid, Thaao Penghlis, Miguel Godreau

Repudiada en su día por ubicarse en un desapacible término medio entre la película de terror de estudio y la extravagancia de autor propia de su tronadísimo director, el tiempo le ha dado la categoría de cult movie que merece como mezcla desnortada de terror y ciencia-ficción. Rebosante de alucinaciones, montaje epilético e imágenes propias de performance macabra, la película está basada en experimentos reales sobre privación sensorial y drogas, y ciertamente el resultado es uno de los más alucinógenos de la historia.

La cosa (1982)

Director: John Carpenter

Intérpretes: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David, David Clennon, Richad Dysart, Donald Moffat

La gran película de ciencia-ficción paranoica y terror abstracto en estado puro de los ochenta: una sensacional lección de cine de John Carpenter que se ha convertido en un icono del género por multitud de motivos. Desde lo acertadísimo de su ambientación helada al ambiente de claustrofobia y paranoia que la película va adquiriendo a golpe de escenas magistrales como la del análisis de sangre. Pasando, cómo no, por los increíbles efectos prácticos de Rob Bottin, aún hoy inigualados e incomparables a los de cualquier otra monster movie.

La película fue un fracaso crítico y comercial que marcaría la carrera de Carpenter, pero hoy está considerada un clásico total en la facción más terrorífica y pesimista del género, junto a 'Alien' y algunas pocas elegidas más. La precuela de 2011, por cierto, y sin llegar a ser comparable, es bastante simpática en su insensata iumprudencia.

Blade Runner (1982)

Director: Ridley Scott

Intérpretes: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, Edward James Olmos, Joanna Cassidy

Más influyente por su estética, su impacto cultural a largo plazo y su corroboración de que la ciencia-ficción era también un espacio para contar... bueno, lo que la ciencia-ficción literaria venía contando desde los años cincuenta, 'Blade Runner' se ha terminado ganando su merecida posición en el podium de las grandes películas de género. Las interpretaciones de todo el reparto, la atmósfera de futurismo noir, la fascinante personalidad de los replicantes -encabezados por un Rutger Hauer que se come la pantalla- son las grandes bazas de una película que no ha perdido nada de su fuerza primitiva.

E.T. el extraterrestre (1982)

Director: Steven Spielberg

Intérpretes: Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, Peter Coyote

Es complicado de calibrar hoy hasta qué punto la idea de Spielberg de sustituir al invasor alienígena agresivo y malvado por una mascota adorable fue revolucionaria. La visión de la ciencia-ficción de los ochenta quedaría completamente marcada por este descomunal éxito de taquilla, y una revisión actual de lo que esencialmente es una película de maduración con bicho al fondo permite discernir el por qué de su atemporalidad: es un blockbuster donde los continuos efectos no devoran a los personajes.

Tron (1982)

Director: Steven Lisberger

Intérpretes: Jeff Bridges, Bruce Boxleitner, David Warner, Cindy Morgan, Barnard Hughes, Dan Shor

Una auténtica revolución visual en los ochenta que parece hoy incluso más moderna que en su día. A Disney se le quitaron las ganas de experimentar con entornos digitales durante un tiempo, pero la idea de las carreras de motos, los combates con frisbees y el ordenador que adquiría consciencia eran pura ciencia-ficción escapista de primera categoría. Con unos escenarios de pesadilla y unas reflexiones muy interesantes y accesibles acerca de qué nos hace humanos, 'Tron' se adelantó a su tiempo un buen par de décadas. La secuela, aunque innecesaria, no está carente de interés.

Terminator (1984)

Director: James Cameron

Intérpretes: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn, Paul Winfield, Lance Henriksen

Pese a su impacto en la cultura pop y, sobre todo, en la industria de los efectos especiales, la segunda entrega de 'Terminator', mucho más popular y apreciada por los fans, palidece en términos de gloriosa ciencia-ficción en estado puro frente a este auténtico cañonazo conceptual sobre una máquina indestructible que viaja desde el futuro para matar a una mujer. Su high-concept demoledor y su ritmo infernal, como una especie de chase movie escrita entera en mayúsculas, convirtieron a Schwarzenegger en una estrella y a James Cameron en uno de los nombres clave del Hollywood de los ochenta.

Trilogía Regreso al futuro (1985-1990)

Director: Robert Zemeckis

Intérpretes: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Claudia Wells

Desde la amable paradoja nostálgica de la primera entrega al guiño cinéfilo de la tercera, pasando por el delirio futurista de la segunda, las tres películas de 'Regreso al futuro' son, paradójicamente, puro cine de los ochenta. Imaginativas y espectaculares, con ideas de guión y puesta en escena a cada minuto, bienhumoradas y escapistas en el mejor sentido posible, es normal que las peripecias transtemporales de Doc y Marty se hayan convertidos en clásicos de los viajes en el tiempo, porque nadie los hizo mejor y más accesibles que ellos.

Robocop (1987)

Director: Paul Verhoeven

Intérpretes: Peter Weller, Nancy Allen, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer, Ronny Cox, Dan O'Herlihy

Con un punto de partida de auténtica serie Z (ahora estamos acostumbrados, pero originariamente hubo miedo de titular a la película RoboCop por lo extremadamente cutre que sonaba), Paul Verhoeven convirtió esta historia de un policía muerto que es resucitado como un ser cibernético casi sin recuerdos en la mejor película de superhéroes de la historia. Rebosante de grotesca ultraviolencia y un sentido del humor absolutamente satírico y demencial, no solo es una película de acción de primera categoría, sino también una distopía avasalladora y punzante. Verhoeven repetiría esta biliosa e imprescindible visión del futuro en la extraordinaria 'Desafío total' y la demoledora 'Starship Troopers'.

Akira (1988)

Director: Katsuhiro Otomo

Aunque la lista de animes que han revolucionado la ciencia-ficción moderna sería virtualmente interminable (muy poco después de ésta llegaría la inconmesurable 'Ghost in the Shell'), traemos aquí la adaptación animada del manga de Katsuhiro Otomo por su condición de indiscutible clásico y por la tremenda influencia que ha ejercido en el género, incluso fuera de la animación. La historia de la amistad de Akira y Testsuo en un Neo-Tokyo post-bomba incluye una ambientación fascinante a base de neones, carreras de motos, poderes telequinéticos y conspiraciones gubernamentales. Menos compleja que el manga, su impacto facilitó la invasión anime moderna en Occidente y dio carta de identidad al fascinante cyberpunk japonés.

Están vivos (1988)

Director: John Carpenter

Intérpretes: Roddy Piper, Keith David, Meg Foster, John Lawrence, George 'Buck' Flower, Peter Jason

Bebiendo de ciertos tropos del cine de terror, como los zombis, pero sobre todo de la ciencia-ficción clásica de invasiones extraterrestres y 'La invasión de los ultracuerpos', esta sátira anticapitalista de John Carpenter es recordada por su desarmante ingenuidad, que de algún modo encaja a la perfección con su furia desencantada, casi de exabrupto punk. Un reparto sencillamente perfecto, un buen puñado de escenas icónicas y una serie de ideas visuales demoledoras (de las pintadas a las secuencias en blanco y negro, pasando por el propio aspecto de los invasores) le otorgan su indiscutible categoría de clásico de culto moderno.

Doce monos (1995)

Director: Terry Gilliam

Intérpretes: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, Jon Seda, Joseph Melito

Una de las piezas indiscutibles del género en la década de los noventa y una de las mejores películas de viajes en el tiempo jamás filmadas, sin por ello perder el sello inconfundible de su director, Terry Gilliam (del que también hay que destacar la granhermanista 'Brazil' y la reciente y potente 'Teorema Zero'). La historia de un viajero del futuro que acude al presente a descubrir la génesis de un virus que diezmará la humanidad es un tropo clásico de la ciencia-ficción, pero las excéntricas interpretaciones de Willis y Pitt y la extraña textura de la película, en un continuo deambular entre la realidad y los sueños, le dan una personalidad única.

Gattaca (1997)

Director: Andrew Niccol

Intérpretes: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Loren Dean, Alan Arkin, Gore Vidal

En 1997 se estrenaron dos películas de ciencia-ficción muy distintas, pero que avanzaban una nueva forma de aproximarse al género, alejada de la acción y los grandes efectos especiales. Una era 'Contact', basada en el best-seller de Carl Sagan, celebrada como una continuación de la propuesta de 'Encuentros en la tercera fase'. Otra era esta 'Gattaca', que planteba una distopía en la que unos pocos elegidos eran la clase dominante por cuestiones genéticas, y el protagonista, un "estafador" que sorteaba tests para ver cumplido su sueño de viajar al espacio. Extraordinaria visualmente, cargada de drama y de reflexiones sobre el futuro, y con excelentes interpretaciones de Uma Thurman, Ethan Hawke y Jude Law.

Matrix (1999)

Directoras: Hermanas Wachowski

Intérpretes: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Hugo Weaving

'Matrix' llegó en el momento absolutamente idóneo: los efectos digitales estaban empezando a dejar de ser una extravagancia; el tema de la rebelión de las máquinas, presente en la ciencia-ficción desde sus inicios, adquiría unos ribetes de realismo inusitados; el género de acción recibía una serie de influencias (cómic, anime, películas orientales) que lo cambiarían para siempre; y la cultura hacker estaba convirtiéndose en algo que iba a permear la vida cotidiana de los espectadores. Con todo eso de cara, las hermanas Wachowski cambiaron la ciencia-ficción para siempre.

Primer (2004)

Director: Shane Carruth

Intérpretes: David Sullivan, Shane Carruth, Casey Gooden, Carrie Crawford, Anand Upadhyaya

Una de las películas que se puede hacer cuesta arriba para el espectador no habituado a la línea dura del género, y que plasma en pantalla ideas sobre viajes en el tiempo y física cuántica más propias de la ciencia-ficción literaria. Pero con unos medios completamente ridículos (inmensa mayoría de actores no profesionales y un puñado de escenarios limitados a garajes, aparcamientos y trasteros), Shane Carruth se convirtió en la esperanza más cerebral de la ciencia-ficción cinematográfica, gracias a una historia de viajes en el tiempo y qué-nos-hace-humanos densa y ultrarrealista. Por desgracia su carrera apenas avanzaría desde allí, lo que le consagraría como una de las estrellas fugaces más estimulantes de la constelación del género.

Hijos de los hombres (2006)

Director: Alfonso Cuarón

Intérpretes: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Peter Mullan, Danny Huston

La única película de Cuarón en la que la (siempre impresionante) forma está al servicio del fondo es esta cruel distopía ambientada en 2027 y en la que las mujeres han dejado de ser fértiles. Con un mensaje absolutamente visionario sobre el drama de los refugiados, Cuarón engarza increíbles planos-secuencua a ras de suelo, que transmiten una sensación de opresión casi propia de película bélica y cuentan la historia de una huída para proteger a la última esperanza de vida para la sociedad. La respuesta de Cuarón a si vale la pena el esfuerzo y el sacrificio es indiscutiblemente humanista, pero lo mejor de 'Hijos de los hombres' es que al espectador no le queda tan claro.

Wall-E (2008)

Director: Andrew Stanton

Una de las indiscutibles obras maestras de Pixar gracias a su radical decisión de mantenerla sin diálogos hasta su tercio final. Increíblemente emotiva y expresiva gracias a cómo encajan la animación digital y los protagonistas robóticos, cuenta las desventuras de un robot de limpieza en un planeta Tierra absolutamente devastado por los excesos humanos. El mensaje no alcanza el grado de sofisticación de otras películas de la casa, sobre todo debido a unos personajes humanos que sobran un poco, pero el resto da forma al mejor y más sofisticado slapstick de los últimos tiempos.

Looper (2012)

Director: Rian Johnson

Intérpretes: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Pierce Gagnon, Paul Dano, Piper Perabo

Una pequeña maravilla que juega con una estupenda paradoja de viajes en el tiempo, y que parte de un concepto casi noir: los loopers son asesinos que desde el pasado aniquilan a objetivos de la mafia del futuro, hasta que acaban eliminándose a sí mismos para cerrar el loop. Una película en la que cada nuevo visionado desvela más y más capas, con un estilo narrativo impecable y poco ostentoso, y que convirtió a Rian Johnson en una figura a seguir muy de cerca, gracias a su precedente 'Brick', la fantástica e infravalorada 'Los últimos Jedi' y el futuro whodunit 'Knives Out'.

Ex Machina (2014)

Director: Alex Garland

Intérpretes: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac, Sonoya Mizuno, Corey Johnson, Chelsea Li

Con un punto de partida que recuerda a clásicos como 'Blade Runner', pero en una clave mucho más intimista, esta historia de un programador que recibe como encargo de su estrafalario CEO aplicar el test de Turing a un robot reveló a Alex Garland como uno de los nombres propios más interesantes del género, después de escribir guiones tan interesantes como los de '28 días después', 'Sunshine' o 'Dredd'. Una película esencial para la plasmación de las inteligencias artificiales en pantalla, con un trío de protagonistas espectacular y una capacidad pasmosa para plantear ideas de ciencia-ficción dura sobre la mesa sin renunciar al humor y el suspense.

Mad Max: Furia en la carretera (2015)

Director: George Miller

Intérpretes: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Angus Sampson, Zöe Kravitz

Aunque la trilogía original es un clásico absoluto del cine post-apocalíptico (y desató, además, una de las variantes más divertidas del subgénero, en forma de múltiples imitaciones y plagios europeos), lo que hizo con su criatura el propio creador de la serie, George Miller, fue absolutamente increíble. Reactivó la mitología del postapocalipsis y del conductor solitario, le inyectó una dosis de feminismo guerrero y lo adornó con las mejores persecuciones que se habían visto en pantalla en mucho tiempo. Resultado: la mejor película de acción de la década. Casi nada.

