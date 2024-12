Ethan Hawke rechazó una de las películas de ciencia ficción más populares de la historia porque pensó que era estúpida. Luego se tragó sus palabras

Todos los actores tienen aquel gran rol que nunca aceptaron y que les perseguirá de por vida. A Matt Damon le pasó con 'Avatar', a Al Pacino con 'Star Wars', y a Ethan Hawke le pasó con 'Independence Day'. No es ningún secreto que inicialmente costó confiar en Will Smith para el papel. Pero antes de él, el intérprete de 'Antes del amanecer' era uno de los principales candidatos.

Y desde luego no hizo grandes esfuerzos para seguir postulándose como tal. Fue en una entrevista en el programa de Conan O'Brian cuando Hawke habló de su corta relación con la película de Emmerich. En ella menciona leer el guion mientras estaba en un viaje de carretera con un amigo, y resultarle tan estúpido (hace especial mención al chiste de Will Smith mencionando a E.T.) que incluso tiró el guion por la ventana.

Como él mismo admite, el karma vendría luego en su contra, ya que en el día de su estreno, una chica en una cita le propondría ir a verla y, para su sorpresa, se encontró con la sala de cine completamente llena. No solo eso, el chiste de E.T. del que él se había mofado resultó ser un éxito en el público, que se rió al unísono y aplaudió en la proyección.

No fue solo la impresión de éxito de Hawke, la película fue un taquillazo de más de 800 millones de dólares, y cimentó el estatus tanto de Will Smith como de Emmerich. Pese a perder un rol tan exitoso, Hawke se mostró pragmático en otra entrevista con Larry King, diciendo que el hombre adecuado para el papel era Smith, y que él seguía sin pillar ese humor.

Esa mentalidad pragmática le vendrá bien, porque de lo contrario Hawke tendría mucho de lo que poder arrepentirse. El actor es famoso por haber sido muy selectivo en su carrera, especialmente en sus inicios, y ha rechazado trabajos de todos los tamaños y colores. Algunos de ellos muy grandes como la trilogía de 'El Señor de los Anillos' o incluso el papel de Batman.

Imagen de portada: Team Coco

