'The Last of Us' ha mejorado en un aspecto crucial que le fallaba a la primera temporada: la acción es mejor que nunca

La adaptación perfecta no existe, y aunque como ya pasaba con la primera temporada de 'The Last of Us' esta segunda no está exenta de posibles críticas, desde luego no se puede reprochar a sus creadores no atender al feedback. El cuarto episodio da un paso más en el viaje de venganza de Ellie. Además de escenas íntimas como la apocalíptica versión de "Take on Me" con la guitarra, es una intensa vuelta a la acción después de un generalmente calmado tercer episodio.

Es la segunda vez que tenemos una gran escena de acción en la temporada. En el episodio 2, la trágica muerte de Joel a manos de Abby compartía metraje con la épica e inesperada batalla de Jackson. Una set piece sacada totalmente de la manga para esta adaptación pero que tiene mucho sentido, y nos ayuda a empatizar con este mundo más allá de los conflictos personales de sus protagonistas.

La acción de este cuarto capítulo es diferente. Como la mayoría de episodios, su trama es un remix astuto de eventos que ocurren en el juego. Menos de 50 minutos resumen varias horas de gameplay intenso llenos de localizaciones emblemáticas y situaciones peliagudas, pero preservan en mayor medida un doblete también presente en el juego: el enfrentamiento contra los Lobos en la cadena de televisión, y la taquicárdica huida por una estación de metro completamente abarrotada de infectados.

La presencia de estas dos escenas va más allá de comparar con lupa la adaptación del juego original. Una de las quejas principales en la primera temporada era precisamente la falta de acción. Por fiel que fuera en otros aspectos, era fácil quedarse con una sensación agridulce por una serie que parecía estar ignorando sus orígenes de aventura de acción y terror. No cabía duda de que la serie podía ser un fantástico drama de HBO, pero no quedaba tan claro que supiese reflejar la visceralidad y escala de la obra original.

La primera temporada era como "construir un avión en el aire"

Es un enfoque que los propios creadores han admitido que venía de la inexperiencia. Mazin bromeaba en The Hollywood Reporter con que la primera temporada fue como "construir un avión en el aire". No solo tienes que rodar la mejor versión de la historia que estás contando, también crear de cero una serie de procesos que te ayudarán a contarla. Tocó averiguarlo todo, desde el look del mundo y de los infectados a cómo abordar algunas de sus secuencias de acción más complejas. En el caso del primer juego, muchas grandes set pieces decidieron ignorarse por completo.

Por contraste, las secuencias de acción esta segunda temporada no solo están siendo más grandes, también más sofisticadas. Para el cuarto episodio, Kate Herron ('Loki') dirige con soltura un colofón final que combina tiroteos, saltos, carreras, enfrentamientos contra humanos e infectados y las protagonistas abriéndose camino en un claustrofóbico tren donde los infectados vienen en todas las direcciones. Por momentos, el episodio consigue un ritmo frenético con nada que envidiar al material original.

Esto se consigue gracias también a una escala notoriamente mayor. En el making of del episodio, Herron llama al set de la cadena de televisión uno de los más espectaculares en los que ha estado nunca. Mientras que Don Macaulay, diseñador de producción, explicó que habían tenido oportunidad de recrear al detalle varios espacios con la acción en mente, incluyendo los lugares de entrada y salida de las protagonistas en su enfrentamiento con los Lobos.

Es un paso en la dirección correcta para una temporada a la que le queda seguir poniéndose a prueba. Faltan tres episodios de una temporada reducida de siete (en la anterior fueron nueve) pero con la que su co-creador Craig Mazin no ha tenido ningún problema en disparar el hype. Avisó que cada capítulo se sentiría "como una comida", y que sentaría las bases de una (ya confirmada) tercera temporada aún más grande.

