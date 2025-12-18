Tras 10 años de espera, 'Akatsuki no Yona' por fin confirma su temporada 2 para continuar uno de los mejores animes shojo de la historia

Hay continuaciones que parece que no van a llegar nunca, y es que hay unos cuantos animes buenísimos que nos impresionaron con su primera temporada y la cosa se quedó ahí para siempre. Esto era un poco lo que pasaba con 'Yona of the Dawn' ('Akatsuki no Yona', también conocida como 'Yona, princesa del amanecer' en España), que rápidamente se ha convertido en un icono de los animes shojo y el género fantástico pero nos tenía esperando el resto de la historia desde 2015.

¿Dónde nos quedamos?

La primera (y única) temporada de 'Yona of the Dawn' arrancó en octubre de 2014 y se cerró en marzo de 2015 con 24 episodios. Desde entonces el manga de Mizuho Kusanagi ha seguido avanzando y ya acumula 46 volúmenes, y ahora que está muy cerca de su final parece que es el momento idóneo para continuar el anime.

Aunque todavía no se conocen demasiados detalles, parece que la segunda temporada de 'Yona of the Dawn' ya estaría en producción, con lo que quizás se podría apuntar a un posible estreno para 2026. Ahora toca esperar a que vayan saliendo más detalles, como si Pierrot se sigue haciendo cargo de la animación, pero ya tan solo el que la segunda temporada esté en marcha es un giro que casi nadie veía venir a estas alturas.

'Yona of the Dawn' sigue a Yona, una princesa que huye de su reino cuando su padre es traicionado y asesinado. En su exilio cuenta con la ayuda de su guardaespaldas Son Hak, y Yona decide emprender una búsqueda para reunir a sus aliados y recuperar su hogar.

La primera temporada del anime está disponible en streaming a través de AnimeBox, si nos queremos ir poniendo al día. El manga de Kusanagi ya se encuentra en su arco final y se espera que publique su último capítulo el próximo 19 de diciembre. Teniendo en cuenta que el anime de 'Yona of the Dawn' cubrió hasta el capítulo 105 del manga y hay un total de 275, es posible que tengamos por delante varias temporadas en el futuro, dependiendo del ritmo que lleve la serie con la adaptación.

