Rick Riordan nos cuenta cómo es traer los libros de 'Percy Jackson' a la tele y a quién interpretaría en la serie de Disney+: "Dejaríamos muchas cosas si tuviéramos tiempo y dinero infinitos'

Este mes ha arrancado la segunda temporada de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo', y tras la debacle que fueron las películas en su momento parece que la adaptación definitiva por fin ha llegado gracias a la serie de Disney+.

Una de las claves de su éxito es que Rick Riordan, el creador de los libros originales, está muy metido en la producción. Desde Espinof hemos podido charlar con él y nos ha contado un poco más del proceso titánico de trasladar el mundo de Percy Jackson a la pequeña pantalla, especialmente porque los creadores son muy conscientes de que la serie no puede ni debe ser un calco literal de los libros.

Espinof: Rick, en estos primeros capítulos hemos visto algunos cambios frente al libro. Siempre hay que hacer compromisos, pero para ti cuál ha sido un cambio con el que lo hayas pasado bien a la hora de incluirlo.

Rick Riordan: ¡Ay, madre! Tienes razón, hemos tenido que mirar la historia y hacer cambios que tuvieran sentido. Una de las cosas de las que hablamos fue cómo meternos en la historia rápido y atrapar tanto a los lectores como a los espectadores. Por ejemplo, si hubiéramos empezado como en el libro habríamos necesitado dos capítulos más antes de llegar al Campamento Mestizo. Es demasiado largo, y solo tenemos ocho episodios, tenemos que ver cómo hacerlo más rápido.

RR: Sin embargo, es una de las cosas que más me gustan. Poder ver cómo resolver ese problema, porque me gustan mucho los puzzles y los problemas. Así que empezamos a mirarlo y pensamos... ¿Y si tenemos a Tyson, el cíclope, en casa de Percy? Así podemos ver a Sally ser una madre tanto para Tyson como Percy y vemos lo dulce y lo maja que es, y vemos cómo los dos chicos están ya teniendo sus choques pero se preocupan mucho el uno por el otro. Fue complicado, pero también muy divertido de ver.

ES: Y algún cambio que hayas dicho...¡Uf, cómo me duele dejar esto fuera!

RR: [Se ríe] ¡Ah! Normalmente no tanto. Lo que hago cuando comienza cada temporada es escribir un outline. Me leo de nuevo el libro y escribo lo que creo que debe pasar en cada capítulo, y si creo que hay algo crítico que debe ocurrir estará en ese outline. Hay muchas cosas que igual digo "um, esta quizás, pero si hace falta la podemos dejar fuera". Pero en su gran mayoría, el equipo lo ha hecho genial siguiendo estas directrices y no se me ocurre nada que fuera demasiado terrible perder. Claro que hay muchas cosas que, si tuviéramos tiempo infinito y dinero infinito, habría sido genial dejar... Pero no es así, así que lo hacemos lo mejor posible con lo que tenemos.

ES: En la segunda temporada tenemos este personaje nuevo, Alison Simms, una hija de Apolo. ¿Cómo se os ocurrió este personaje y cómo encaja dentro de la serie?

RR: Una de las cosas en las que la serie se diferencia de los libros es que está narrada en tercera persona, así que tienes el punto de vista de varios personajes. Porque en los libros estamos 100% en la cabeza de Percy, pero en la tele no puedes hacer eso, no funciona igual. Pero nos da la oportunidad de contar la misma historia desde múltiples puntos de vista. Alison surgió de esa conversación: ¿qué está haciendo Luke Castellan mientras Percy está en su misión? Tiene que hablar con su gente, tiene que hacer cosas, ¿discute con alguien?, ¿qué esta pasando? Y esa gente tiene un nombre, así que Alison es un símbolo de esto. No aparece en los libros, pero representa ese rol, que Luke tenga alguien con él.

ES: He leído que esta temporada estuviste muy involucrado en el rodaje, e incluso estuviste en el set con Walker [Scobell], Leah [Sava Jeffries] y los demás. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Te lo pasaste bien o fue muy caótico?

RR: Me encanta estar en el set con ellos, con los actores. Mi esposa, Becky, y yo estuvimos los dos en el set durante casi toda la primera temporada, y más o menos un tercio de la segunda temporada. Y fue maravilloso, me encanta ver a los actores y conocerles como personas, son todos encantadores. Y yo fui profesor, así que pienso en ellos un poco como si fueran mis estudiantes [se ríe], así que verlos crecer y convertirse en los personajes es muy bonito, muy satisfactorio. Posiblemente es lo que más me gusta.

ES: De hecho ya la tercera temporada ya está en producción y se ha aumentado muchísimo el ritmo de desarrollo. ¿Cómo estáis notando esto desde la sala de escritores, ahora que todo es más acelerado?

RR: Qué buena pregunta... La sala de guionistas es posiblemente la parte más complicada, y para mi personalmente la que requiere más tiempo. Normalmente no me siento allí con ellos, pero de vez en cuando sí que voy y hablo con ellos en plan "Hola, qué tal, buen trabajo" [se ríe]. Pero siempre me envían los borradores, veo sus notas, los outlines, les doy feedback en todo lo que se me ocurra. Pero ellos están trabajando muy duro, trabajan jornadas completas durante meses para tener los guiones listos. ¿Cómo lo hacen? La verdad es que no tienen muchas vacaciones... Espero que puedan mantener el ritmo, espero que sí.

ES: Para ponernos un poco frikis mitológicos, si pudieras elegir tres personajes de la mitología griega para echar el rato, ¿a quién te gustaría conocer?

RR: ¡Oh...! Orfeo, se encargaría de la música. Y también me gusta porque es uno de los pocos héroes que no es un guerrero, es un artista, aprecio eso. ¿Quién más? Posiblemente Apolo sería muy divertido, aunque me cansaría de él porque es muy engreído... Y creo que también me gustaría Dionisio. Aunque son todo tíos, eso no es bueno, tenemos que meter alguna mujer mitológica ahí. ¡Circe! Aunque espero que no me convirtiese en un conejillo de indias...

ES: Además de la griega también has escrito sobre muchas otras mitologías. ¿Tienes alguna pendiente que te gustaría explorar en el futuro?

RR: Sí, durante la pandemia de hecho me saqué un máster en Literatura gaélica en Irlanda. Mis ancestros vienen de allí, me encantaría escribir libros sobre los mitos irlandeses y los mitos celtas. Tan solo he hecho una historia corta pero espero que haya más en el futuro.

ES: Para terminar. Si pudieras elegir un personaje, sin importar edad o físico, para interpretar tú en la serie, ¿cuál te gustaría?

RR: Bueno, tengo que decir que tuve un pequeñísimo cameo en la primera temporada. Solo aparecí en pantalla quizás por unos tres segundos, y eso nos llevó todo el día. Fue tantísimo trabajo, ahora tengo muchísimo respeto por los actores, ¡nunca más lo repetiría! ¡No, gracias! Pero, si eligiera uno posiblemente sería Quirón, porque es un profesor y me identifico con eso.

