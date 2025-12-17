Los protagonistas de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' nos cuentan su propia Odisea y con qué dios griego se irían de fiesta: "No quiero escuchar sus haikus"

La espera entre temporadas se ha hecho un poco larga, pero tras dos años ya se ha estrenado en Disney+ la segunda temporada de 'Percy Jackson y los dioses el Olimpo'. En esta ocasión, Percy y compañía emprenden una búsqueda a través del mar para localizar el famoso Vellocino de Oro, con la amenaza de Cronos volviéndose cada vez más real y letal.

Desde Espinof hemos podido hablar con los protagonistas de la serie: Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Keffries (Annabeth Chase), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Aryan Symhadri (Grover Underwood), Daniel Diemer (Tyson) y Charlie Bushnell (Luke Castellan), que nos han contado cómo ha sido la experiencia de meterse en el Mar de Monstruos y de paso hemos algún momento de charla mitológica.

Espinof: Walker, esta es una temporada un poco complicada para Percy emocionalmente hablando, porque las cosas se han ido poniendo más serias. ¿Cómo ha sido el rodaje para ti?

WS: No creo que la haya abordado de manera diferente, no hay una manera de "prepararte". A ver, se puede, pero mi forma de hacerlo es lanzarme a ello y creo que mucho de lo que voy descubriendo y aprendiendo en las escenas lo hago haciéndolo sin pensar. Normalmente empezamos en orden cronológico, los dos primeros capítulos suelen ser así, pero entonces vamos al final y volvemos, tienes que descubrirlo sobre la marcha.

ES: Dior, esta temporada Clarisse pasa a ser un pilar importante. ¿Cómo te has preparado tú, sobre todo teniendo en cuenta que Clarisse es un poco diferente a como la conocimos en el libro?

DG: Como dice Walker, tu te puedes preparar, pero una gran parte de ello es llegar allí y estar listo para hacer tu trabajo. Al final, no es solo nosotros, los guionistas hacen una gran labor para traer a los personajes a la vida, nosotros solo somos el 50%. Y con Clarisse... Me pasa como a Charlie, cuando interpretas a un personaje "malvado", no te puedes ver a ti mismo como un villano. No puedes juzgar a tu personaje, tienes que entender por qué hace lo que hace. Así que cuando enfoqué a esta chica era como... ¿Por qué es tan mezquina? ¿Quién te ha hecho así?

DG: Parte de ello es la relación con su padre, y eso ayudó a sentar el tono de cómo se ve a sí misma y al mundo. Una vez lo entiendes, puede tener sentimientos y ser vulnerable. Ves esa humanidad, que especialmente se ve luego en el cuarto libro, pero lo estamos trayendo aquí, y puedes empatizar con ella y entender por qué toma esas decisiones tan erráticas.

ES: Aryan, tú has empezado esta temporada muy separado del grupo. ¿Cómo has llevado el estar tan lejos... y qué crees que hacía Grover en la cueva de Polifemo tanto tiempo solo?

AS: [Se ríen] ¡No sé si queremos saberlo! Se está poniendo guapo... Respondiendo a lo primero, ha sido una experiencia necesaria para Grover y Aryan.

WS: A mi no me gusta mucho estar solo. Quiero decir, Percy tiene muchas escenas solo y es muy interesante ver cómo eres cuando estás solo o con otra gente, sobre todo cuando actúas. Es una pregunta para ti, pero creo que la manera en la que los personajes interactúan con otros o cuando están solos, cambia mucho.

AS: Sí, tu interpretación es completamente diferente, estás solo. Ha sido muy raro, porque no estaba con los demás. Y para Grover también ha sido extraño porque está atrapado en esta situación muy desagradable y lo que le mantiene a flote es poder agarrarse a la esperanza y saber que va a estar bien, que va a intentar hacer todo lo que pueda y cuando todas las piezas se alineen, podré salir de aquí. Pero también tiene que soltar esta dependencia que tiene en otros y dar la cara por sí mismo, creo que esa parte es alucinante.

ES: Leah, Annabeth lo está pasando mal esta temporada, lidiando con la traición de Luke y su relación. ¿Cómo has enfocado todos sentimientos?

LSK: Creo que nunca ha podido prepararse. Hay muchas cosas con Luke, especialmente en el capítulo 3, y puedes ver en su mirada que hay muchas cosas que no ha asumido. Para ella sigue siendo su hermano de siempre, es como si se hubiera ido a la universidad o algo, pero intenta enterrarlo porque si deja salir todo lo que está sintiendo, la ha apuñalado por la espalda, la ha traicionado, sería demasiado. No dejaría de llorar.

LSK: También creo que ella no ha asumido que es real. Todo este tiempo se ha estado sintiendo como en un sueño, desde el capítulo 8 de la primera temporada, todo ha ido muy rápido. ¡Haz esto, haz lo otro! Y una teoría que tengo es que la razón por la que no le gustó ir al mundo normal es porque su cabeza estaba demasiado centrada en lo que había pasado con Luke. Por eso no habló con Percy, ni Grover ni nadie. Estaba encerrada en su pasado, con su padre, y tenía demasiadas cosas pasando a la vez, no hemos visto qué le ha pasado este tiempo, creo que estaba muy triste.

ES: Charlie, tú esta segunda temporada ya estás en modo villano total. ¿Te lo has pasado bien o te ha costado un poco asumir este rol?

CB: Un poco, la verdad. Porque la verdad es que yo no veo a Luke como un villano, pero ha sido difícil porque tienes que meterte ahí con el personaje y entender su razonamiento, el por qué hace lo que hace. Nuestro profesor de actuación, Andrew, ha sido increíble con esto, tuvimos un mes de preparación con él antes de rodar y eso ayudó muchísimo para poder entender a Luke y su corazón. Ha sido un desafío, porque en la primera temporada Luke estaba más suelto y su personalidad era más similar a la mía, pero en esta temporada no hay nada tranquilo ni relajado en él. Ha sido un tipo de energía que he tenido que encontrar.

ES: Daniel, tú llegas de nuevas a 'Percy Jackson'. ¿Ya conocías de antes la serie y los libros... y cómo ha sido el convertirte en un cíclope?

DD: ¡Sí! Era un fan acérrimo, crecí cuando los libros aún estaban saliendo, todas las series. Vi la primera temporada, y las películas en su día, con mi familia e incluso intenté hacer el casting para Percy antes de saber que iba a tener una edad más cercana a los libros [se ríen]. Pero con Tyson, ha sido una experiencia super guay, ya solo con poder hacer la audición, pero ser parte de esto es un sueño hecho realidad. Estar en un proyecto como este se siente muy personal, y al final es una serie de la que la siguiente generación va a poder ser parte y replicar la experiencia que yo tuve en su momento. Ha sido tremendamente especial.

ES: Rick [Riordan] ha estado con vosotros en el set durante el rodaje. ¿Cómo ha sido tener al creador de Percy Jackson allí? ¿Os dio algún consejo que se quedó con vosotros para el rodaje?

DD: Solo el poder conocerle ya ha sido alucinante. En el set nos daba mucho espacio, para que los creadores pudieran hacer su cosa, y también es super respetuoso con todo el mundo y su proceso creativo, eso ha sido genial. No hablé mucho con el de Tyson, me ha dejado hacerlo a mi manera y me ha apoyado durante el proceso. Pero él esta allí, detrás de las cámaras, y se asegura de que estamos honrando debidamente los libros, el mundo, y al público lo mejor que podamos.

ES: Esta temporada tiene mucha acción, comparándola con la anterior. ¿Hay alguna escena que haya sido especialmente complicada para vosotros?

DG: Yo siento que la acción no es tan desafiante, para mi es divertida.

WS: Depende un poco...

DG: ¿El qué te costó?

WS: Pues teníamos este combate con armadura, en la secuencia con las cuadrigas, y mi armadura no se podía doblar. Ya hemos hecho cosas con armaduras, pero esta estaba muy rígida y no cedía. Yo tenía este duelo muy complicado y tenía mucho miedo, porque me iban a soltar un espadazo y luchar contra Charlie es complicado, porque su espada se dobla un poco y va muy lenta pero luego muy rápida... Y me preocupaba mucho que me fuera a cortar en cachitos porque no me podía agachar bien. Con las cuadrigas no es lo mismo.

AS: Al final tienes que estar dando volteretas y cosas así... Es complicado,

ES: Metiéndonos en mitología... Esta temporada seguís un poco los pasos de Odiseo. Si vosotros mismos pudierais revivir una parte de la aventura de la Odisea, ¿cuál sería?

AS: Ay...¿Me puedo escapar? [se ríen]

WS: ¿Qué te parece los Devoradores de Loto? Te lo pasarías bien durante un rato, y conocerías a mucha gente.

AS: ¡Oh! Me gustaría poder hablar con Aquiles.

WS: ¡Cien por cien! A mi me encanta la Odisea y tengo muchísimas ganas de la película de Christopher Nolan.

DG: Va a ser increíble, el reparto es una locura

WS: Totalmente. Me gusta mucho cómo cada temporada está inspirada en un mito diferente.

ES: Esto me lleva a la siguiente pregunta... Si pudierais echar el rato, jugar a videojuegos, ir de fiesta o lo que fuera con tres personajes de la mitología griega, ¿a quiénes erigiríais?

AS: ¡Dionisio! [Todos asienten]

LSK: Dionisio, desde luego, creo que tendría muchas cosas interesantes que contar. Creo que es el tipo de persona que, si no le mosqueas, te puedes sentar con él y tener unas charlas alucinantes. Incluso el propio Jason [Mantzoukas] te da unos consejos de miedo. Y los otros... diría Hefestos, me encantaría saber cómo se le ocurren las cosas y cómo es su relación con sus padres, porque le tiraron por un precipicio, básicamente, ¡y Medusa! Quiero oír su historia, hace lo que hace porque la maldijeron, no porque ella quiera.

CB: Son víctimas de los dioses... Bueno, Hefestos... ¡Hefestos también! Yo diría que Quirón, porque es muy sabio y podría sentarme con él y tener unas conversaciones tremendas. Y también con Glynn Turman, quien le interpreta, compartimos vuelo a Los Ángeles y nos pasamos todo el rato hablando, me dio unos consejos para la vida y de actuación buenísimos.

DD: Yo diría Perseo, porque es uno de los pocos héroes que sobreviven e incluso tienen un final feliz. Con casi todos los dioses del mundo de Percy Jackson puedes interactuar mejor, pero en la Antigüedad, no sé si querría cruzarme con ellos. Pero me gustaría conocer a los héroes, saber cómo enfocan sus hazañas y la responsabilidad de proteger a la gente.

DG: Yo diría Dionisio y Apolo...

AS: Uf, pero Apolo con la poesía. No quiero estar escuchando sus haikus. ¿Sabéis quién molaría? El Hades de 'Hércules'.

DG: Yo elegiría a las Musas, en pack.

WS: Sería entretenido cuarenta minutos, pero no quiero estar hablando de poesía todo el rato, quiero vivir la vida. Siento que Apolo no se callaría. Por eso yo elegiría a Hermes, Dionisios y... ummm... Hestia. Esa parte sería muy chill. Aunque espero que algún día tengamos el crossover con Magnus Chase y el mundo nórdico, eso sería chulísimo.

