'The Pitt' empieza un nuevo día con el increíble y agobiante tráiler de su temporada 2 en HBO Max

Nos hemos acostumbrado a que las series tarden varios años en volver y en que, cuando lo hacen, sean tan solo seis episodios que no nos saben a nada. Quizá por eso sorprende tanto que 'The Pitt' vuelva un año exacto después de su estreno, el 8 de enero de 2026, y lo haga con un episodio semanal hasta cumplir los 15 que ya tuvo su primera temporada. Y, por lo que vemos, ha vuelto tal y como se fue: repleta de tensión, personajes al límite y un doctor Robby que solo sueña con dejarlo todo de una vez.

Hay que salir pitt-ando

Esta segunda temporada, según vemos en el tráiler, nos contará el último día de trabajo del doctor Robby antes de un año sabático, sustituido por una nueva doctora que pretende meter cambios en su departamento. Además, tendremos un par de retornos inesperados tal y como acabó la temporada anterior, aunque, en cuanto a la trama general, poco sabemos aún.

El nuevo día transcurrirá durante un 4 de julio (el Día de la Independencia en Estados Unidos) y, según vemos, tendrán algún tipo de ataque cibernético que les obligará a apagar todos los sistemas informáticos y tratar de curar a los enfermos de manera analógica. Vamos, que en este hospital no se aburren nunca.

Tal y como leemos en Variety, Noah Wyle ha asegurado que esta nueva temporada también hablará sobre los problemas del sector sanitario en su país: "Antes de que empezáramos siquiera a escribir hicimos entrevistas con todo tipo de personas de todos los sectores de la sanidad, y nos dijeron a qué se enfrentan. Nos contaron qué les gustaría ver en televisión, y qué sería contraproducente". El turno empieza ya mismo, no acabará hasta el 16 de abril y sería absurdo negar que nos morimos de ganas de ver qué tienen preparado.

