El tremendo éxito de Gary de 'Zootrópolis 2' en China solo tiene un problema: la gente está comprando serpientes venenosas

Lo ha petado en todo el mundo, pero en China el fervor por 'Zootrópolis 2' está siendo especialmente sonado. La cinta recaudó 272 millones de dólares solo en su primer finde, convirtiéndose en el estreno animado extranjero más taquillero de la historia, e inspirando iniciativas como proyecciones especialmente para mascotas. El estreno ha supuesto un cambio de tercio con respecto a las relaciones entre Hollywood y China, que llevaban un tiempo sin compartir un éxito global.

Uno de los MVPs inesperados de la película ha sido Gary, la serpiente que a lo largo de la película colabora con los protagonistas en su nueva aventura. Sea por esto o sencillamente porque les haya gustado su personalidad, muchos chinos están queriendo ahora llevarse a Gary para casa. El problema es que no como peluche, sino como serpientes venenosas reales.

Capturas de la víbora de bambú a la venta. Fuente: The Paper

Fue el mes pasado cuando un usuario reportó a la plataforma de compra-venta de segunda mano Xianyu que estaban apareciendo ofertas de la conocida popularmente cómo víbora de bambú, a la cuál se la describía en los posts simplemente como "pequeña serpiente azul al estilo Gary". Tras reclamar a la plataforma que no deberían haber animales vivos a la venta, su reporte fue rechazado por no ser "suficiente evidencia". Resultó ser solo el primero de muchos.

Esto ha saltado la alarma entre expertos sanitarios y legales y desde entonces ha llegado incluso a la prensa nacional china. Informaban de los peligros en la salud y seguridad tanto de los dueños como del resto de ciudadanos, y reportaban un aumento significativo en búsquedas de estas serpientes, con ofertas online de hasta 3.000 yuanes (unos 360 euros). Si bien su mordedura no es mortal, sí puede causar daños graves en el tejido sin tratamiento inmediato. Además de en Xianyu, internautas han encontrado numerosos posts entre otras plataformas populares como Douyin (el TikTok chino) y Xiaohongshu (Red Note).

Desde el lado de los compradores hay curiosidad e incluso algo de orgullo. En declaraciones para CNN, un joven de 21 años que recientemente había adquirido una se declaraba fan de los reptiles y esperaba que la película "ayude a mejorar la imagen de los reptiles", ya que históricamente la población china no ha mirado con buenos ha visto a aquellos interesados en estos animales.

Eso de obsesionarse con tener animales de cine no es ni mucho menos nuevo. También en Estados Unidos las búsquedas de adopción de perro subieron este año significativamente tras el estreno de Superman gracias a Krypto, aunque al menos con esos no se jugaban su salud. En China la compra de estos animales es una suerte de vacío legal, ya que si bien clasifican especies nativas prohibidas para su venta, esta es una especie importada.

En Espinof | 'Zootrópolis 2' es ya la película americana más taquillera de 2025, pero Disney también sufre uno de sus mayores fracasos en los últimos años

En Espinof | Los directores de 'Zootrópolis 2' explican el homenaje a 'El resplandor' y por qué eliminaron el de otro clásico thriller: "Cuando lo escuchas, sabes dónde estás"