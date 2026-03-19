¿Eh, te gusta el pimiento? Pues Shin chan, Nevado y los Nohara vuelven a la tele después de 8 años, y ya tenemos fecha de estreno

Pocos animes de la década de los 2000 se han metido tanto en nuestra cultura pop como 'Shin chan', que tomó el mundo por montera y convirtió a Shinnosuke Nohara en un miembro más de la familia y nuestro día a día.

Ver 'Shin chan' y saberse sus diálogos de memoria era para muchos tan natural como ser adeptos convencidos de 'Los Simpson' o 'Aquí no hay quien viva', aunque hace ya ocho años había dejado la televisión.

Un niño divertido, graciosín y extrovertido

En 2018 Neox dijo adiós a la emisión de 'Shin chan', así que aunque en este tiempo se ha podido seguir viendo el anime en YouTube, parecía que había dejado la televisión para siempre. Ahora Comedy Central se marca un tanto y recuperar el mítico anime para su parrilla.

A partir del próximo 27 de abril a las 16:40h, 'Shin chan' se podrá ver a diario, y tras su estreno los episodios también estarán disponible bajo demanda, desde el primer episodio y con su doblaje clásico en castellano.

Además, para ir abriendo boca el sábado 25 de abril a partir de las 14:00h, también se emitirá en Comedy Central un especial con seis de las películas del anime: 'Shin chan: Los adultos contraatacan', que para muchos es la mejor de la franquicia, 'Shin chan: La novia del futuro', 'Shin chan: El misterio de la Academia Tenkasu', 'Shin chan en Australia: Tras las esmeraldas verdes', 'Shin chan en México: El ataque del cactus gigante' y 'Shin chan: Perdidos en la jungla'.

Yoshito Usui comenzó a publicar su 'Crayon Shin-chan' en 1990 en la revista Weekly Manga Action, aunque la vida de Shin-chan realmente fue catapultada al éxito con la adaptación del anime en 1992. La serie lleva en emisión continua desde entonces, acumulando mas de 1300 capítulos, 34 películas, videojuegos y numerosos spin-offs y crossovers con otros animes. Una leyenda viva del mundo del anime que en nada vuelve a nuestros televisores.

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