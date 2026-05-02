Hoy llega a Prime Video una potente distopía de Stephen King, cargada de impactante violencia y espectáculo

El último 2025 ha sido bastante notorio para Stephen King, porque ya no sólo en el espacio del año sino que en apenas unos meses salieron adaptaciones de su obra, además profundamente conectadas en premisa y temática. Dos historias distópicas distintas, entre las cuáles ‘La marcha larga’ se presentaba como la más brutal.

Una ruta mortal

Parte thriller demoledor en un futuro escalofriante, parte historia de crecimiento adolescente a marchas forzadas en circunstancias adversas. Una mezcla que el director Francis Lawrence conoce ya al dedillo y presenta con aplomo de la mano de estrellas emergentes como Cooper Hoffman y David Jonsson, en una película que ya se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

En esta deriva autoritaria que sufre Estados Unidos, se celebra anualmente “La larga marcha”, donde decenas de adolescentes compiten andando sin descansar ni un momento, siendo retransmitidos en los hogares de todo el país. El que llegue al final, verá concedido un deseo y recibirán una importante suma de dinero. El resto, si se detienen o incumplen las normas, serán ejecutados al instante.

Lawrence controla de su participación en la franquicia ‘Los juegos del hambre’ esta clase de competiciones en distopías que involucran a personajes jóvenes, que aprenden no sólo de qué madera están hechos sino en qué terrible estado está el mundo que les rodea. Aquí juega con un reto más duro al no tener material tan puramente “young adult” y directamente despiadado.

Su faceta de artesano eficaz viene de maravilla para el proyecto, que fue producido a escala más reducida que blockbusters como los citados ‘Juegos del hambre’ o la otra adaptación de King ‘The Running Man’. Lawrence graba las caminatas y los momentos clave variando ángulos todo lo posible para incluir cierto dinamismo a la monotonía.

Esto da cierto pulso a un material que acaba siendo trasladado con cierta inconsistencia, con muchos instantes que buscan el impacto más que el desarrollo de los personajes. Sus dos actores principales están fantásticos sosteniendo la acción y el diálogo ante la cámara, mostrando que tienen un interesante futuro por delante.

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