'Torrente Presidente' sigue batiendo récords antes de su inminente estreno en Netflix y ya es una de las 20 películas más taquilleras de la historia en España

La andadura de 'Torrente Presidente' en cines solamente puede calificarse como un éxito apabullante. Tan buenas son sus cifras que ya ha superado los 27,6 millones de euros recaudados para entrar en el top 20 de las películas más taquilleras de todos los tiempos en los cines españoles.

La película escrita, dirigida y protagonizada por Santiago Segura ya se quedó a las puertas de superar los 27,6 millones de euros que logró 'Bohemian Rhapsody' en 2018, pero con lo acumulado a lo largo de esta semana ya ha superado con creces al famoso biopic de Freddie Mercury, logrando sumar así un nuevo hito más en su paso por cines.

Poco impulso le queda ya

Lo que sí parece también claro es que a 'Torrente Presidente' le queda ya muy poco impulso en taquilla. El fin de semana del 24 al 26 de abril ya bajó hasta el sexto puesto con un acumulado de 253.900 euros y parece ya casi imposible que acabe llegando hasta los 30 millones antes de despedirse de las salas y estrenarse en Netflix.

Recordemos que la propia plataforma ha anunciado que 'Torrente Presidente' se estrenará en Netflix este próximo verano de 2026. La fecha exacta todavía se desconoce, pero tenemos un ejemplo reciente que bien podría tomarse como referente de cuánto habrá que esperar: 'Todos los lados de la cama' se estrenó en cines el 14 de noviembre de 2025 y su llegada a Netflix se produjo el 24 de abril.

Si Netflix cerró un acuerdo idéntico con Segura, eso se traduciría en que 'Torrente Presidente' debería llegar a a la plataforma el 23 de agosto de 2026. No deja de ser una especulación, pero encaja de lleno con lo de verse en verano y 'Todos los lados de la cama' es otra película española participada por Netflix.

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