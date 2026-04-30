La temporada 2 de 'One Piece' se dejó fuera a uno de los personajes más queridos por los fans del anime, aunque aún hay esperanza de que se deje caer por Alabasta

La tercera temporada de 'One Piece' de Netflix ya está en marcha, y tras meter a Luffy y compañía en la Grand Line y reclutar nuevos miembros para la tripulación ya nos vamos rumbo a Alabasta.

En la segunda temporada del live action hemos conocido a la princesa Nefertari Vivi, quien se ha ganado a los Sombrero de Paja para ayudarla a liberar su reino. Pero, como los fans del manganime han notado, va más sola de lo habitual.

No sin mi pato

En el manga y el anime de 'One Piece', Vivi va acompañada de su montura pato, Karoo. En el anime es un personaje recurrente que se convierte en uno más de la tripulación durante la travesía hasta Alabasta, pero finalmente se ha quedado fuera de la serie de acción real.

"Escribimos a Karoo en la segunda temporada, originalmente estaba en nuestro primer borrador", aseguró el showrunner Joe Tracz en una entrevista con IGN. "Hubo un momento en el que estaba en la habitación y me dije... No voy a hacer la serie si cortamos a Karoo, porque me encanta. Pero al final tuvimos que tomar la decisión, y la razón es la propia historia. Hacía muy difícil de creer que Vivi estaba infiltrada si se traía a su pato de Alabasta. Empezábamos a sentir que Baroque Works no es una organización tan astuta como pretende".

En la serie aún hay algunos vestigios de la presencia de Karoo, e incluso hubo una suerte de reemplazo para las escenas en las que debía aparecer. Si recordamos el capítulo de Whiskey Peak, hay un carrito que se deja ver en algunas secuencias, y terminó ocupando el lugar de Karoo en la serie.

"Cuando salió el tráiler la gente decía: ¿pero qué es ese carrito de una pastelería? Bueno, pues el rol de Karoo en Whiskey Peak lo cumple el carrito", explicó Tracz. "Aunque nos aseguramos de que Vivi pudiera hablar de Karoo, así que aunque no le sirva de piernas en su viaje, está ahí en espíritu. Para nosotros era importante mencionarlo en esa escena con el dinosaurio, para que la gente sepa que nosotros también le queremos".

Aunque Tracz nos asegura que Karoo sí aparecerá en la tercera temporada: "No os preocupéis, que está en Alabasta". Y si nos gustan los patos, por suerte puede que Karoo no sea el único que se deje ver hacia el final de la saga.

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