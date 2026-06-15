Seth Rogen ('The Studio'), sobre el primer día de rodaje tras la muerte de Catherine O'Hara: "La idea de hacernos reír era mejor que cualquier otra cosa"

Una mañana de enero, Seth Rogen apareció en el set de grabación de 'The Studio' absolutamente destrozado. Era la primera semana de rodaje de la temporada 2 de la magnífica comedia de Apple TV y no sabía muy bien qué hacer. Esa mañana había recibido una llamada muy desagradable: la que le confirmaba que Catherine O'Hara había muerto.

«Fue muy, muy triste» recuerda Rogen en una reciente entrevista para The New York Times. Rogen, recordemos, es cocreador y coshowrunner de la serie que le dio, oficialmente, la última aparición televisiva de la actriz y su idea era que pudiera aparecer también en la temporada 2.

Duelo en el decorado

Según relata, la noticia de que O'Hara estaba enferma fue desoladora, pero esperaba que estuviese lo suficientemente bien como para que pudiera aparecer en la segunda temporada.

Y, en sus palabras, la actriz quería estar en la temporada 2... aunque la lógica jugase algo en contra:

«Sinceramente, en el fondo pensábamos: "Esperamos que pueda, pero no sabemos si será capaz". Es una situación muy triste en la que, creativamente hablando, en el fondo estás haciendo planes de contingencia pero no quieres pensar en ello. Pero tu cerebro está intentando decirte una cosa y tú estás intentando no creértela.»

Finalmente la desgracia llegó el 30 de enero, en plena primera semana de rodaje. Un momento en el que Seth Rogen llegó al set sin saber exactamente qué hacer. Si rodar o irse cada uno a llorar a casa... finalmente decidió que era mejor el estar juntos y reírse en lo que rodaban que otra cosa:

«Estábamos todos juntos, todo el equipo, y todos la querían muchísimo. No sabíamos qué hacer y simplemente seguimos rodando. Creo que la idea de hacernos reír entre nosotros y estar juntos parecía mejor a cualquier otra cosa que pudiéremos haber hecho este día.»

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026 hasta ahora