Ni Woody Allen con 90, ni Clint Eastwood con 94. El director más viejo de la historia estrenó su última película con 106 años

Cada vez es más habitual que directores muy veteranos puedan seguir haciendo películas. Woody Allen pronto empezará a rodar su nueva película en España con ya 90 años -y cumplirá 91 antes de su estreno-, mientras que Clint Eastwood contaba ya con 94 cuando se estrenó 'Jurado Nº 2', pero ambos están muy lejos del récord que ostenta el cineasta portugués Manoel de Oliveira.

Un récord sencillamente insuperable

De Oliveira nació el 11 de de diciembre de 1908, y en la misma fecha de 2014 llegaba a los cines 'O Velho do Restelo (El viejo de Belén)', su última película cuando aún estaba vivo. Es cierto que se trata de un cortometraje que no llega a los 20 minutos de duración, pero lograr mantenerse en activo hasta esa edad es un imposible sencillamente imposible de repetir.

De hecho, el récord hasta entonces estaba en justo 100 años, edad que tenía la alemana Leni Riefenstahl -sí, la misma directora que fue en su momento la cineasta oficial del nazismo con títulos como 'El triunfo de la voluntad'-. cuando estrenó 'Impresiones bajo el agua', un documental con imágenes rodadas entre 1970 y 2000 en Papua, Nueva Guinea

Eastwood ocupa actualmente la cuarta posición -aunque el número 1 si tenemos en cuenta solamente directores de Hollywood- con los 94 años que tenía cuando se estrenó el estupendo thriller judicial encabeza por Nicholas Hoult. Curiosamente, el único que parece tener actualmente posibilidades de destronarlo es precisamente Allen.

Por cierto, Manoel de Oliveira falleció apenas unos meses después del estreno de 'O Velho do Restelo (El viejo de Belén)'. Fue el 2 de abril de 2015 cuando el director portugués más importante de la historia del cine abandonó este mundo. Eso sí, antes dejó otro regalo al mundo con 'Visita ou Memórias e Confissões', un documental de más de 70 minutos que se presentó en el Festival de Cannes de ese mismo 2015.

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