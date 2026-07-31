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Es sencillamente asombroso. 'Spider-Man: Brand New Day' supera a 'Vengadores: Endgame' con el mejor estreno de la historia en Estados Unidos

La película de Tom Holland ha sumado la friolera de 72 millones durante las previews

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Mikel Zorrilla

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Ayer no enterábamos de que 'Spider-Man: Brand New Day' está arrasando en taquilla en todo el mundo, pero su éxito ha sido aún mayor al llegar a Estados Unidos, donde ha conseguido superar a 'Vengadores: Endgame' con el mejor primer día de la historia para una película en dicho territorio.

La cuestión es que 'Spider-Man: Brand New Day' ha sumado la friolera de 72 millones de dólares durante las previews del jueves -y algunos pases especiales del miércoles-, superando así con creces los 60 millones que logró 'Vengadores: Endgame' en 2019.

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Es cierto que la película protagonizada por Tom Holland ha contado con más sesiones para llegar a esa cifra, pero también que el interés hacia 'Spider-Man: Brand New Day' no podría ser más alto. De hecho, ya empieza a decirse que su recaudación mundial podría dispararse hasta los 900 millones de dólares antes de que empiece la próxima semana.

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Eso sí, el primer récord a batir es el del mejor primer fin de semana en Estados Unidos que posee actualmente 'Vengadores: Endgame' con 357 millones. Desde Sony habían apostado sobre seguro pronosticando entre 190 y 195 millones para 'Spider-Man: Brand New Day', pero ya hay algunas estimaciones que la sitúan por encima de los 300 millones, lo que sería el segundo mejor dato histórico.

Ahora habrá que estar atentos a cómo evolucionan sus datos a lo largo del fin de semana, pero que va a convertirse rápidamente en la película más taquillera del año es algo que ya nadie duda. Y es que cada vez suena más probable que supere los 2.000 millones de recaudación mundial, algo solamente logrado por siete películas hasta la fecha.

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