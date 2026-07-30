'Con faldas y a lo loco' tuvo una adaptación a serie con Jack Lemmon y Tony Curtis. Nadie quiso emitirla y ha permanecido perdida hasta hace 9 meses

Puede que ahora nos dé la impresión de que vivimos en la era donde todo se reaprovecha de una manera u otra: las series pasan a ser películas, y viceversa, las secuelas y remakes llenan la cartelera y no hay manera de que una película sea completamente original. Sin embargo, es algo que ha pasado desde siempre, aunque ahora no lo recordemos. Desde 'Dirty Dancing' hasta 'Armas de mujer' pasando por 'Alicia ya no vive aquí' o 'En el calor de la noche', todas tuvieron su versión televisiva mediocre... Y la lista estuvo a punto de agrandarse con otro caso que habría sido simplemente terrible.

Nadie es perfecto (la tele menos)

En 1959, Billy Wilder consiguió un absoluto exitazo mundial gracias a 'Con faldas y a lo loco', una inmortal comedia con Tony Curtis, Jack Lemmon y Marilyn Monroe basada en 'Ellas somos nosotros', el remake alemán de la película francesa 'Fanfare d'amour' (¿véis como lo de los remakes y adaptaciones no es solo una cosa actual?). I.A.L. Diamond y Wilder firmaron un guion exquisito con una frase final que, originalmente, no iba a estar ahí: "Nadie es perfecto" estuvo en el guion hasta que se les ocurriera algo mejor. Nunca llegó, claro, por suerte para todos.

Ante el éxito, todo el mundo quiso tener su tajada de 'Con faldas y a lo loco', y a lo largo de los años tuvimos una versión india ('Rafoo Chakkar'), dos musicales de Broadway, hasta tres obras teatrales... y una secuela televisiva que nunca vio la luz del día. En 1961, tan solo dos años después del estreno de la película, la productora de la película, The Mirisch Company, decidió que, por qué no, podían repetir el éxito cambiando a sus actores protagonistas y continuando con la historia aunque fuera a la fuerza y con una excusa barata.

Curiosamente, el remake alemán en el que se basaron Wilder y Diamond también tuvo una secuela propia, 'Fanfaren der Ehe', donde sus protagonistas tienen que vestirse de mujer para demostrar a los servicios sociales que pueden cuidar a sus bebés. Los años 50 y sus cosas. En la versión americana, directamente decidieron continuar con la trama como si no hubiera tenido un final: Jerry y Joe siguen huyendo de la mafia, y tienen que volver a disfrazarse para conseguirlo, pero van un poco más allá. Ahora, también deciden hacerse la cirugía plástica.

Con cirugías y a lo loco

De hecho, en los primeros compases del capítulo, Jack Lemmon y Tony Curtis repiten sus papeles de la película (dicen que, como agradecimiento, Curtis se llevó un cuadro de una galería de arte y Lemmon una tarde de compras), pero tras una escena deciden hacerse la cirugía y sus caras cambian por las de los actores Vic Damone y Dick Patterson. Es el truco más viejo, sí, pero les sirvió para tratar de seguir adelante esta sitcom absolutamente derivativa que culminaba con uno de ellos afirmando que no se quería volver a meter en el vestido de una mujer ("¡Oh, ya sabes de lo que hablo!"). Cómo hubiera seguido la serie desde aquí, es un misterio.

Y es que ninguna cadena quiso emitir 'Con faldas y a lo loco', y durante seis décadas este piloto permaneció enterrado, convertido en "lost media", hasta que hace 9 meses lo subieron a YouTube para el disfrute del público más completista. Por supuesto, está lleno de errores: personajes muertos en la película aparecían vivos aquí, nadie hablaba de Sugar (el personaje de Marilyn) a pesar de terminar la película anterior siendo el verdadero y único amor de Joe, ni de Osgood... ¡Y terminaban la trama con la mafia en el mismo episodio, sin dejar nada para el futuro!

Hubiera sido curioso ver hasta dónde pretendían llegar con la premisa, pero no hace falta ser un gran entusiasta de la película original para darse cuenta de que esto no iba a ningún sitio y el piloto estuvo bien cancelado. Con faldas, sí, pero a lo loco, no tanto.

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