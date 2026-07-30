Ernesto Laguardia recuerda cómo obtuvo el papel para la mítica película que David Lynch grabó en México: "Hablamos de cine, de la vida, de la familia. Pero ni sabía quién era"

Ernesto Laguardia es hoy una de las caras más conocidas de la televisión mexicana: tanto en telenovelas como un mítico villano como en programas matutinos y como conductor, se ha convertido en una de las estrellas inolvidables de la industria en el país, pero antes de eso, y con apenas 21 años, se convirtió en extra en varias producciones y, sin buscarlo, terminó frente a David Lynch.

En su participación en el reality "La Casa de los Famosos México", el actor de 'Corona de lágrimas' contó el relato que se hizo viral en internet, de cómo el actor participó en la versión de 1984 'Dune', la primera adaptación al cine de la novela de Frank Herbert, rodada parcialmente en los emblemáticos Estudios Churubusco.

Un despiste que pasó para la historia

Laguardia cuenta que llegó a Churubusco sin saber ubicar el lugar de la audición y terminó dando vueltas por el estudio hasta toparse con un pequeño restaurante de apenas unas mesas. Ahí, alguien le preguntó si ya había comido y lo invitó a sentarse. Minutos después llegó un hombre que él describe como un americano, que se sentó porque ya no había otro lugar libre, y ambos empezaron a platicar sin saber quién era el otro.

La charla fue larga y sin ninguna intención de por medio. Laguardia recuerda que hablaron de cine, de música, de la vida cotidiana y de la familia, sin que ninguno supiera con quién estaba conversando. Cuando finalmente el actor se disculpó porque tenía que ir al casting, el desconocido le dijo que ahí mismo estaba perfecto, porque él era el director. Ese hombre era David Lynch.

Lo que iba a ser una participación de un solo día terminó extendiéndose casi tres semanas de rodaje. Le tiñeron el pelo de naranja, le rasuraron parte de la cabeza y lo metieron a una de las escenas más recordadas de la película: la muerte de la víctima del barón Harkonnen, interpretado por Kenneth McMillan, en la que le arrancan del pecho un dispositivo y lo dejan desangrándose en escena.

El momento en que decidió ser actor

Según contó, la experiencia lo marcó definitivamente: después de una jornada especialmente intensa, cubierto de sangre falsa y sin regadera en su camerino, alguien le prestó el camerino circular lleno de espejos de otro actor del elenco para que se limpiara.

Fue frente a esos espejos, ya sin maquillaje de sangre, donde se dijo a sí mismo que quería dedicarse a la actuación, sin importar lo que viniera después.

La producción reunió en México a figuras internacionales como Sting, Kyle MacLachlan, Silvana Mangano y Paul Smith, además de actores mexicanos que participaron como extras. A pesar de que 'Dune' no fue un éxito de taquilla cuando se estrenó, con el paso de los años se convirtió en una película de culto por su estilo visual tan particular, lo que terminó por convertir aquella anécdota de Laguardia en una de las historias más curiosas de un mexicano en el cine internacional y de su camino hasta él.

Fotos de MUBI | Wikimedia

'Dune' de David Lynch está disponible en MUBI

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