Vuelve la comedia más longeva de la historia. La temporada 18 de 'It's Always Sunny in Philadelphia' ya tiene fecha de estreno para regresar con más mugre que nunca

En una era en la que nos movemos casi de cancelación a cancelación, resulta impensable que una serie pase de las diez temporadas y vaya camino de las veinte. Y ahí está 'Colgados en Philadelphia' ('It's Always Sunny in Philadelphia') aguantando como una titana, porque está a punto de estrenar su temporada 18.

Lo de siempre, pero mejor

'It's Always Sunny in Philadelphia' es la comedia de acción real más longeva de la historia, un récord que rompió en 2021 con su temporada 15, y no pierde el fuelle. En 2005 arrancó esta comedia sobre un grupo de amigos que regentaban un pub irlandés en Philadelphia, al que luego se unía el padre de dos de ellos, un Danny DeVito absolutamente desatado.

Lo que empezó como una serie de cinco mataos siendo las peores personas posibles que vas a conocer nunca ha terminado derivando en una de las mejores comedias de la televisión. Una crítica mordaz, con comedia muy políticamente incorrecta que se sigue manteniendo fresca y actualizada con cada nueva temporada.

De esas series que deberían haber caído en picado, pero que continúa no solo siendo tremendamente inteligente y divertidísima, es que cada nueva temporada consigue superarse y que ha ido creando su propia mitología a lo largo de los últimos 20 años. Y aunque al principio cueste entrar a su juego, una vez te subes ya es adictiva y no quieres dejar de ver el tren descarrilando.

En FX son perfectamente conscientes de que es un cóctel que, en muchas ocasiones carga contra muchas de sus políticas, pero que al fin y al cabo sigue funcionando de miedo. Así que la temporada 18 se estrena ya mismo, el próximo 17 de agosto en FX, FXX y Hulu, mientras que a nivel internacional podremos seguirla a través de Disney+.

No solo eso, sino que además constará de 10 capítulos en lugar de los 8 habituales con los que se venía contando hasta ahora. Según la sinopsis oficial, Charlie (Charlie Day), Mac (Rob Mac), Dennis (Glenn Howerton), Dee (Kaitlin Olson), y Frank (Danny DeVito) se ven involucrados en la herencia de una mujer fallecida, mientras lidian con el clan McPoyle y exploran teorías conspiratorias.

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