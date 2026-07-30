El desastroso montaje de 'Spider-man: Brand New Day' que hacía caso al público de prueba. "Lo vimos y lo odiamos"

A nadie se le escapa que en Marvel el guion es solo una sugerencia, y las películas se hacen de manera definitiva en la sala de montaje. Por eso 'The Marvels' acabó cortando prácticamente todo su interludio musical y 'Capitán América: Brave New World' tuvo una enorme sesión de regrabaciones para ajustar el tono de la película (que total, para lo que salió, tampoco hacía falta). Ahora, Tom Holland ha salido a la palestra para defender el método porque, al fin y al cabo, también les permite detectar lo que, definitivamente, no funciona.

Hay una araña en mi montaje

Tal y como hemos leído en Quotable, Holland estuvo muy involucrado en el montaje final de 'Spider-man: Brand New Day', hasta el punto de quedar totalmente horrorizado. "Lo que es realmente interesante es que vimos un montón de diferentes montajes de la película, y en uno de ellos cogieron todas las notas de la gente aleatoria que la había visto, y la cambiaron. Y luego, la vimos y la odiamos".

Queda claro que los pases de pruebas pueden ser útiles, pero a veces las sugerencias del público son, cuando poco, fallidas, tal y como añade el propio Holland: "No funcionaba para nada. Y era lo que la gente pedía, pero no era lo que queríamos como creativos. Pero aprendieron lecciones de esta experiencia, así que sí, una película puede cambiar de mil maneras diferentes en la sala de edición". Y no, aunque tengas curiosidad, me temo que este montaje no saldrá jamás a la luz.

Holland, por cierto, estuvo más metido de lo habitual en la producción de 'Spider-man: Brand New Day', e incluso llegó a dar ideas en el guion de Chris McKenna y Erik Sommers (después de que le invitaran a hacerlo, todo sea dicho). De aquí a ser productor de sus propias películas, algo que ya probó con 'Uncharted', es solo cuestión de tiempo.

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