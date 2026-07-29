Hace 2 meses fracasó en cines y ahora es número 1 de HBO Max en 56 países. La brutal película de acción que amplía una saga mítica

Cada vez es más habitual que haya películas que no consiguen el éxito esperado o directamente fracasan durante su paso en cines, pero que luego tienen un gran funcionamiento cuando se lanzan en streaming. El nuevo ejemplo lo ello lo tenemos con 'Mortal Kombat 2', cuyo pinchazo en salas no ha impedido que ahora esté arrasando y sea número 1 de HBO Max en 56 países.

Lo que acabó condenando a 'Mortal Kombat 2' fue que su presupuesto se disparó hasta los 80 millones de dólares, a lo que hay que sumar la cantidad que Warner invirtiese en la campaña de marketing. Eso hizo que los 129 millones recaudados fueran muy insuficientes para que el estudio recuperase su inversión en ella, poniendo además en serio riesgo la posibilidad de una tercera entrega.

Con todo, la primera entrega también pasó por algo parecido, ya que recaudó 84 millones frente a un presupuesto de 55, pero 'Mortal Kombat' se estrenó de forma simultánea en streaming, por lo que muchos simplemente prefirieron verla en casa. Con la secuela perfectamente puede haber pasado lo mismo, aunque en este caso hayan tenido que esperar un poco más de dos meses hasta tenerla disponible en HBO Max.

Con todo, el tremendo bajón que pegó 'Mortal Kombat 2' durante su segunda semana en cines -que empezó bien con 63 millones mundialmente durante su primer fin de semana para luego despeñarse- indica que no dejó un sabor de boca especialmente bueno. De hecho, los espectadores afirmaron que era peor que la primera parte cuando los críticos habían dicho todo lo contrario.

Buena opción para ver en casa

Por mi parte, me uno al grupo de los que sitúan a 'Mortal Kombat 2' por debajo de su predecesora. Y es una pena, pues la llegada de Karl Urban como Johnny Cage es una acierto, brillando especialmente en esa escena de presentación en la que claramente se ríen del cine de acción de hace varias décadas. Luego todos los excesos de la función llevan a que tampoco destaque tanto.

Eso sí, 'Mortal Kombat 2' es una película ideal para desconectar el cerebro y ver en casa, pues visualmente comete algunos pecados que llaman más la atención en pantalla grande. A cambio, el director Simon McQuoid mantiene la brutalidad de la primera entrega y apuesta sin contemplaciones por ella, algo de agradecer en el Hollywod actual.

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