Uno de los arcos más épicos de 'Gintama' se podrá ver en Netflix. La película 'Yoshiwara In Flames' tiene fecha de estreno, y está a la vuelta de la esquina

A principios de 2026 se estrenó en Japón 'Gintama: Yoshiwara in Flames', una película que servía para celebrar el 20 aniversario del legendario anime y de paso volver a adaptar uno de los arcos más aclamados. Se trataba de una suerte de remake de uno de los momentos más épicos de toda la serie, que en su momento cubrió los episodios 139 a 146 del anime de 'Gintama', y ahora ha vuelto a la pantalla grande por todo lo alto.

De la mejor manera posible

'Gintama: Yoshiwara in Flames' se estrenó en Japón el pasado 13 de febrero, y lo cierto es que tuvo una acogida muy positiva, llegando a amasar unos 9,88 millones de dólares tras su paso por varios mercados asiáticos. A nivel internacional aún estábamos pendientes de su estreno, y finalmente Netflix se la ha agenciado para su catálogo.

Al igual que con las películas de 'Mononoke' o los estrenos de Studio Ponoc, la película de 'Gintama' llegará directamente a la plataforma de streaming. Como ha confirmado Netflix desde sus propias redes sociales, podemos esperar el estreno de 'Gintama: Yoshiwara in Flames' para el próximo 27 de agosto.

Lo cierto es que es una noticia buenísima, y que demuestra que los estrenos de anime cada vez llevan un mejor ritmo para su distribución fuera de Japón. Porque apenas medio año después de su estreno en casa ya vamos a poder tenerla en las pantallas de todo el mundo, aunque sí que da cierta pena que la película de 'Gintama' no vaya a poder disfrutarse en cine.

Si en su momento vimos el anime de 'Gintama', hay que tener en cuenta que 'Yoshiwara in Flames' no es un simple remake ni una recopilación marrullera. Se han vuelto a animar muchas secuencias, pero también se han añadido nuevas escenas originales e incluso hay un nuevo personaje para dar más profundidad (e intensidad) a la trama. Veremos qué tal termina de funcionar, por ahora desde Netflix nos adelantan que "para reunir a un chico con su madre, Gintoki y sus amigos deben enfrentar la oscuridad que acecha en el distrito de luces rojas de Yoshiwara..."

En Espinof | 13 animes para principiantes que ver en streaming si no sabes por dónde empezar (y no estás para meterte en series de 300 capítulos)

En Espinof | 10 grandes series de anime de los 90 que se pueden ver en streaming si echamos de menos los clásicos