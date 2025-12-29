El regreso de 'Madoka Magica', 'The Apothecary Diaries', el nuevo caso de 'Detective Conan' y más: las películas de anime más esperadas de 2026

Este año nuevo va a venir cargadito de anime, tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Ya 2025 fue una explosión abrumadora para el anime en cines gracias a los taquillazos de 'Kimetsu no Yaiba' y 'Chainsaw Man', y aunque el 2026 no va a estar tan plagado de grandes franquicias tiene una pinta muy prometedora.

Aunque las grandes series tendrán su espacio, este 2026 parece que quiere apostar por historias originales. Así que por aquí os dejo algunas de las mejores películas de anime que veremos a lo largo del año.

All You Need Is Kill

'Al filo del mañana' ya adaptó esta novela de ciencia ficción, pero ahora la historia salta de nuevo a la pantalla grande con 'All You Need Is Kill'. El 8 de enero se estrena la película en Japón de la mano de Studio 4ºC, el estudio detrás de 'Los niños del mar' y 'Phoenix: Eden17', y se centra en una recluta que muere una y otra vez en el campo de batalla.

La princesa Kaguya del Cosmos

Netflix empieza fuerte el año con 'La princesa Kaguya del Cosmos', con un estreno directo a la plataforma el 22 de enero. En este caso, si trata de un retelling del cuento clásico de 'El cuento del cortador de bambú', con una princesa Kaguya futurista en una película musical.

That Time I Got Reincarnated as a Slime: Tears of the Blue Sea Arc

Aún seguimos pendiente de la nueva temporada, pero 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' regresa el 26 de febrero con una nueva película, 'Tears of the Blue Sea Arc'. Desde Crunchyroll han confirmado que se encargarán de distribuirla a nivel mundial, pero aún estamos pendiente de la fecha de estreno en España.

En este caso Rimuru Tempest y compañía llegan a isla privada de la Emperadora Celestial Hermesia, aunque sus vacaciones soñadas pronto se complican.

Scarlet

'Scarlet' es la nueva película de Mamoru Hosoda, que esta vez ha apostado por un drama de fantasía épica con romance centrado en una princesa sedienta de venganza que termina en el mundo de los muertos. En Japón ya se ha estrenado con una recepción un tanto decepcionante, pero en España tendremos que esperar al 26 de febrero para su llegada a cines.

Puella Magi Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising

La nueva película de 'Madoka Magica' ha vivido su propio infierno en producción acumulando un retraso tras otro. pero parece que por fin se ve la luz al final del túnel y 'Puella Magi Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising' se estrenará en Japón en febrero de 2026.

La película continuará directamente la trama de la anterior entrega, 'Rebellion', y habrá que ver si este es definitivamente el final de la historia. Seguimos pendientes del estreno internacional, aunque siendo un anime tan icónico quizás las distribuidoras no se quieran dormir en los laureles.

L'étoile de Paris en fleur

Una de las historias originales más prometedoras de 2026 sin duda es 'L'étoile de Paris en fleur', que con sus primeros avances ya viene avisando de que va a ser una auténtica preciosidad liderada por pesos pesados de la industria.

Se estrena el 13 de marzo en Japón y sigue a Fujiko y Chizuru, dos chicas japonesas cuyos destinos las llevan a reencontrarse en París. Una sueña con ser pintora mientras que la otra ansía ser bailarina profesional, aunque tendrán que trabajar muy duro para lograrlo.

Mononoke: Hebigami

'Mononoke' se convirtió en un anime de culto casi instantáneamente gracias a su peculiar estilo visual y un formato antológico muy adictivo. Años después, el vendedor de medicinas ha regresado para hacer frente a nuevos casos sobrenaturales, aunque esta vez con películas en vez de serie de anime.

La tercera película de la trilogía para cines es 'Mononoke: Hebigami', que se estrenará en Japón a lo largo del primer trimestre de 2026. A nivel internacional hemos podido ver sus predecesoras en Netflix, así que tenemos el estreno en la plataforma prácticamente asegurado.

Detective Conan: Fallen Angel of the Highway

Una de las certezas anuales en el mundo del anime es que no puede faltar una nueva película de 'Detective Conan', y ya vamos por la número 29 de la lista. Este año toca 'Detective Conan: Fallen Angel of the Highway', que se estrenará en Japón el 9 de abril.

Aún no sabemos demasiado sobre este nuevo caso, más allá de que la película se ambientará en Kanagawa y recuperará a más personajes secundarios de la serie. En España los estrenos no se hacen demasiado de rogar, con lo que quizás podamos esperarla para junio o julio de 2026.

A New Dawn

Otra historia original que llega en 2026 es 'A New Dawn', que originalmente se iba a estrenar en 2025 pero su producción se fue retrasando. Esta co-producción entre Francia y Japón apunta a ser una auténtica preciosidad a nivel visual, con una historia emotiva que sigue a tres jóvenes que intentan encontrarse a sí mismos.

Tiene previsto su estreno a lo largo de la primera mitad de 2026, aunque todavía no hay una fecha concreta.

The Apothecary Diaries

'The Apothecary Diaries' regresa por partida doble, porque la tercera temporada del anime se estrena en otoño y para diciembre de 2026 podemos esperar una película original.

Todavía no se ha confirmado la trama de esta película, aunque sí que sabemos que será una historia nueva dirigida por Norihiro Naganuma, director y guionista principal de la primera temporada y guionizada por Natsu Hyuuga, la creadora de Maomao y Jinshi. Vamos, que 'Los diarios de la boticaria' está en buenas manos.

Angel's Egg

Estaba inédita en España, y la llegada de 'Angel's Egg' ('Tenshi no Tamago') de Mamoru Oshii se va a retrasar un poco más. Originalmente Vértigo Films quería traer este legendario anime de ciencia ficción y fantasía a los cines para su aniversario en 2025, pero finalmente ha tenido que retrasar su distribución.

Seguimos pendiente de fecha de estreno, pero parece que llegará a la pantalla grande a lo largo de 2026.

