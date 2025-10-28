Era uno de los estrenos de anime más esperados del año, pero 'Angel's Egg' de Mamoru Oshii retrasa su llegada a cines. Creo que es la decisión correcta (por ahora)

Hace unos meses nos llevamos una sorpresa mayúscula cuando Vértigo Films confirmó que distribuiría en España 'Angel's Egg' ('Tenshi no Tamago'). Esta surrealista película de ciencia ficción marcó una colaboración histórica entre el director Mamoru Oshii y el artista Yoshitaka Amano, pero hasta ahora sigue inédita en nuestro país.

Se hace de rogar

'Angel's Egg' cumple 40 años este 2025 y la intención original era estrenarla en cines el próximo 14 de noviembre. Es una oportunidad única para ver una de las obras de anime más especiales de la historia, pero ahora Vértigo Films ha anunciado que retrasa la fecha de estreno hasta nuevo aviso.

Según la distribuidora, 'Angel's Egg' ha tenido una acogida genial en el Festival de Sitges, pero viendo la saturación de títulos de la cartelera se lo han pensado un poco mejor y han decidido cambiar su estreno. Por ahora no han dado más información y seguimos pendientes de la nueva fecha de estreno, pero creo que es una decisión muy sensata para darle a esta película el mimo que se merece.

Y es que, aunque se traten de historias y enfoques muy diferentes, ahora mismo tenemos los cines echando humo con películas de anime. 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' ha batido varios récords de taquilla, funcionando de miedo en nuestro país, y a pesar de que ya lleva varias semanas en cartelera todavía se puede ver en algunos cines.

Por otro lado, 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' apenas acaba de estrenarse y lideró la taquilla en su primer fin de semana, con lo que también tiene bastante andadura por delante. Por si fuera poco, en un par de semanas se estrena en España 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', que mostrará en exclusiva un adelanto de la tercera temporada de la serie.

Vamos, que para los fans del anime estamos teniendo un festival tremendo en cines, pero por desgracia una obra menos comercial como 'Angel's Egg' se iba a quedar completamente eclipsada entre estas franquicias de acción. Y, ciertamente, la película de Mamoru Oshii se merece tener su propio evento y tiempo para brillar... Así que (aunque duela), retrasar su estreno hasta que la cartelera respire un poco más me parece la decisión más acertada por parte de la distribuidora.

En Espinof | Estos 4 animes cumplen 30 años en 2025 y siguen siendo una maravilla. Dónde ver en streaming algunos de los mejores clásicos de los años 90

En Espinof | Los cazadores de 'Kimetsu no Yaiba', el retorno de Batman Ninja, la Revolución Francesa, y más. Las películas de anime más esperadas de 2025