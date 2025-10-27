'Chainsaw Man' arrasa con su estreno en España y el Arco de Reze se reafirma como uno de los grandes fenómenos de anime del año

La semana pasada por fin llegó a nuestros cines 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', que aterrizaba en España apenas un mes después de su estreno en Japón. Ya venía con muy buenos datos de taquilla, porque incluso ha conseguido destronar a 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', pero su andadura internacional ha comenzado de miedo.

Un regreso esperadísimo

La película de 'Chainsaw Man' se estrenó el 24 de octubre y ha comenzado su andadura en España de miedo, porque durante su primer fin de semana se ha colocado en el primer puesto de la taquilla. Denji y los demonios de Tatsuki Fujimoto se han impuesto a 'The Black Phone 2', 'La cena', 'Los domingos' e incluso a 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere', que se estrenaba el mismo viernes. 'Tron: Ares' continúa hundiéndose y se quedó en el décimo puesto de la lista

Se estima que entre el 24 y el 26 de octubre 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' ha llegado a recaudar más de 689.000 euros en cines. Que, aunque se queda muy lejos de los 3.363.401 euros que hizo en su primer de semana 'La fortaleza infinita' son unos números tremendos para una película de anime.

A nivel internacional, el Arco de Reze también está funcionando de maravilla y lo nuevo de 'Chainsaw Man' ya está entre las películas de anime mejor valoradas del año. En el momento de escribir este artículo, en Rotten Tomatoes cuenta con un 96% de aprobación de crítica y 99% de público, con una nota media de 9,18 en MyAnimeList y 8,6 en IMDb.

Así que no tendríamos que sorprendernos si 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' se termina convirtiendo en una potencial competidora a los Oscar por parte de Japón, especialmente si el fenómeno tiene ruedas.

Si nos pica la curiosidad, tenemos la primera temporada del anime o dos películas recopilatorias que la resumen disponibles en Crunchyroll. La trama de 'Chainsaw Man' sigue a Denji, un joven que cuando es asesinado tras llevar una vida tremendamente precaria hace un trato con un demonio. Así empieza a trabajar para una agencia de exterminación de demonios, aunque hay varias fuerzas interesadas en su potencial como Chainsaw Man.

