'Tron: Ares' se convierte en uno de los mayores fracasos de la historia y confirma a Jared Leto como veneno para la taquilla

El fiasco de 'Tron: Ares' ya es absolutamente irremediable, ya que la película protagonizada por Jared Leto va a provocar pérdidas multimillonarias para Disney. Tanto es así que desde Deadline apuntan que va a provocar un agujero al estudio por valor de 132,7 millones de dólares, convirtiéndose así en uno de los mayores fracasos de la historia del cine.

Tremendo batacazo

El primer problema es que 'Tron: Ares' era en realidad más cara de lo que nos habían dicho, ya que su presupuesto ha sido de 220 millones de dólares y no de 180. A eso hay que sumarle otros gastos -solamente la campaña de publicidad suma 102,5 millones adicionales- para una inversión total de 347,5 millones de dólares.

En salas es evidente que ni tan siquiera se va a acercar a esa cifra, pues las previsiones apuntan a que debería acabar su recorrido en salas con unos ingresos de 160 millones -y está por ver que llegue, que actualmente suma 103-. Sumando la parte que se queda Disney a otros ingresos generados por el mercado físico y digital, la venta de los derechos televisivos y también lo que se consigue a través de la emisión en aerolíneas daría un total aproximado de 214,8 millones de dólares.

Solamente hay que hacer una sencilla resta para comprobar los números rojos que va a generar 'Tron: Ares' al estudio. Ya en su momento sorprendió que acabasen dando luz verde a la tercera entrega de esta mítica saga de ciencia ficción, pero ahora está claro que jamás tendremos una cuarta.

Todo eso también redunda en la mala fama que Leto está consiguiendo en lo referente a conseguir éxitos de taquilla. Hay que remontarse hasta 'Escuadrón suicida' para encontrar su última gran triunfo en cines y ahí el verdadero protagonista era Will Smith. De hecho, su gran oportunidad para haberse lucido fue 'Morbius' y todos sabemos muy bien lo que pasó con esa película...

Habrá que ver si algún estudio vuelve a confiarle el protagonismo en otra superproducción, pero todavía le queda un último clavo al que agarrarse. Recordemos que Leto da vida a Skeletor en la nueva película de 'Masters del Universo' que dirige Trvis Knight.

