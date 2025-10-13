El público dicta sentencia sobre 'Tron: Ares' y afirma que la película con Jared Leto es una de las mejores de ciencia ficción del año

El gran estreno en cines de la semana pasada fue 'Tron: Ares', el regreso de una improbable saga de ciencia ficción que solamente ha tenido 3 películas en 43 años de historia. Por desgracia para Disney, la película protagonizada por Jared Leto no está funcionando demasiado bien en taquilla, pero el público ha dictado sentencia y asegura que es una de las mejores películas de ciencia ficción del año.

Ese dato es lo que se concluye de que 'Tron: Ares' haya recibido una calificación B+ en Cinemascore. No es que una nota impresionante, pero es que apenas hay 5 películas de ciencia ficción que la hayan superado en ese apartado, dándose la curiosidad de que 4 de ellas son también producciones de Disney.

En concreto, los 5 títulos de ciencia ficción con mejor valoración que 'Tron: Ares' en Cinemascore son 'Thunderbolts' (A-), la versión en imagen real de 'Lilo y Stitch' (A), 'Elio' (A), 'Superman' (A-) y 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' (A-). Aquí conviene tener en cuenta que en ese servicio solamente se valoran unos pocos títulos cada año.

¿Y cómo encaja dentro de la saga?

Otro detalle llamativo es que tanto 'Tron' como 'Tron: Legacy' también consiguieron una B+ en Cinemascore, por lo que toca echar mano de otro sistema para encontrar un desempate. Para ello he optado por sacar una media de la valoración media de las tres películas en IMDb y Letterboxd. Ahí también anda todo bastante parejo, pero 'Tron: Ares' queda la última por un estrecho margen.

'Tron: Legacy' un 6,65

'Tron' un 6,48

Tron: Ares' un 6,19ç

Como podéis ver, ninguna de ellas recibe una valoración muy alta por parte del público, pero al cambio el nivel es bastante parejo -por ejemplo, en IMDb, 'Tron' y 'Tron: Ares' tienen exactamente la misma-, así que si disfrutaste con las dos anteriores, seguro que encuentras algo aquí que te guste.

Por mi parte, confieso que ninguna película de la franquicia me gustaba demasiado y eso no ha cambiado con el largometraje dirigido por el noruego Joachim Rønning. Sí es que es fácil de ver, pero encuentro en ella un poco el equivalente a que un adulto se coma una papilla hecha para bebés...

