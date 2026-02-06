"Cine adulto, complejo, doliente y sumamente artístico". Tenemos todas las claves para acertar en la quiniela sobre el Óscar a la mejor película

Parece que fue ayer cuando empezamos a colgar hilos rojos y a hacer conjeturas sobre lo que nos depararía la temporada de premios 2025-2026, pero después de unas cuantas entregas de galardones y una ristra de nominaciones de lo más variopintas, los Oscars al fin están a la vuelta de la esquina. Por eso, a poco más de un mes de su reparto, es un momento perfecto para repasar las claves de lo que nos pueden deparar.

Los Oscars más variopintos

Esto es, precisamente, lo que ha hecho Alejandro G. Calvo en su último vídeo, en el que, entre otras cosas, celebra una suerte de cambio de sensibilidad en una Academia más ecléctica que nunca, que no ha temido dar presencia en la categoría de mejor película a un "cine adulto, complejo, íntimo, doliente, sumamente artístico", que es una "nueva prueba de que los Oscar arriesgan y nominan películas de gran nivel".

Esto hace referencia puntualmente un título concreto, pero podría extrapolarse a un cuarteto profundamente autoral con Yorgos Lanthimos, Joachim Trier, Chloé Zhao y Paul Thomas Anderson apostando fuerte con 'Bugonia', 'Valor sentimental', 'Hamnet' y 'Una batalla tras otra' respectivamente. Sin duda, cuatro piezas fundamentales dentro de un curso cinematográfico 2025 que, por otro lado, también estará representado en la gran cita de la temporada por los blockbusters.

Estos tendrán "una presencia testimonial" y "probablemente se vayan de vacío", y ahí están casos como los de 'Wicked 2' para demostrarlo. No obstante, ha habido una concesión a este tipo de largometrajes, y es una 'F1' que se ha colado en la carrera por el premio gordo de la noche con su apuesta "nostálgica, disfrutona y casi a la vieja usanza, con Brad Pitt en modo Steve McQueen como piloto de carreras".

Aunque, si me preguntan, la gran estrella de la función no es otra que 'Los pecadores', cuya "mezcal de western con terror musical, salvajemente violenta y sinuosamente libidinosa" ha cosechado 16 candidaturas, convirtiéndose en la más nominada de la historia de los premios. "Cine de explotación de calidad" que podría dar al terror el espacio que siempre ha merecido en la Academia y que, históricamente, siempre se le ha negado.

Si quieres estar al día con todo lo que pueden traer bajo el brazo los Oscar 2026, dale al botón de play y disfruta de este análisis en el que, por supuesto, también se habla de grandes duelos como el que enfrentará a Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio y Wagner Moura. Emoción, desde luego, no va a faltar.

