Nadie esperaba que 'Kimetsu no Yaiba' se quedase fuera de los Oscars. Pero da igual, el premio está dado desde hace meses

Desde que se estrenó en julio del año pasado, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' ha sido imparable y ha roto todo tipo de récords en taquilla. Ha logrado hitos que ninguna otra película de anime había logrado hasta el momento, consiguiendo nominaciones en premios de alto calibre como los Globos de Oro y los BAFTA.

La última frontera que quedaba por cruzar era la de los Oscars, y aunque muchos daban por hecho que 'Kimetsu no Yaiba' encabezaría la lista de películas de animación nominadas... Al final se ha quedado fuera.

La cosa está clara

Ya tenemos en mano las nominaciones a los premios Oscar 2026, y la Academia ha elegido sus cinco películas de animación favoritas del año: 'Arco', 'Elio', 'Las guerreras K-pop' , 'Little Amélie' y 'Zootrópolis 2'.

Por un lado es un gustazo ver que tenemos dos películas europeas más "indies" como 'Arco' y 'Little Amélie' nominadas entre superproducciones estadounidenses, especialmente tras la alegría que nos dio el año pasado el gatete de 'Flow'. Ahora bien, vuelve a ser una tremenda ignorada hacia las películas de anime, ya que ni siquiera dos fenómenos como 'Kimetsu no Yaiba' y 'Chainsaw Man: Arco de Reze' han conseguido hacerse un huequito en la lista de la Academia.

A pesar de que desde Sony (y Crunchyroll) han hecho su campaña a favor de Tanjiro Kamado, el anime vuelve a quedarse fuera de los Oscars, que demuestran que a menos que las películas de anime vengan respaldadas por un nombre como el de Hayao Miyazaki no tienen demasiadas oportunidades en los premios.

Sin embargo, también creo que este año el debate sobre el Oscar de animación es más bien inútil. Más que nada porque ya está entregado desde hace meses al fenómeno que ha sido 'Las guerreras K-pop', que ha dejado atrás la pequeña pantalla en Netflix para convertirse en una auténtica revolución mundial a golpe de temazos.

Ha triunfado en cines, en Netflix, en las listas musicales y en todas partes. Ya se ha llevado dos Globos de Oro a casa y hasta 89 premios en festivales de todo el mundo. Y, por desgracia, con los Oscars animados muchas veces, no siempre gana la mejor película, sino la más popular.

Ya a nivel de gustos no voy a entrar en si tal o pascual es mejor, pero creo que la victoria de 'Las guerreras K-pop' está prácticamente asegurada, y muy merecidamente. Sigue siendo una historia original, con personajes femeninos increíblemente bien construidos, una animación de aúpa por parte de Sony Animation y un poderoso mensaje de amor y autoaceptación, algo más y más necesario en estos tiempos que corren. Si esta es nuestra ganadora de año, deberíamos estar muy en paz con ello.

