Todo ha cambiado con 'Kimetsu no Yaiba', y no para bien. Creo que centrarse en adaptar mangas exitosos solo dañará la industria de anime a largo plazo

Aunque 'Your Name' de Makoto Shinkai fue el primer gran pepinazo de anime en la taquilla mundial, la cosa terminó de explotar definitivamente en 2020 con 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito' para demostrar que el anime ya no es un nicho que solo disfrutan unos pocos. Y, más todavía, que encima mueve millones y millones.

Desde entonces, todos los estudios de anime han tomado nota y empezado a pasar cada vez más frecuentemente por los cines con películas o adelantos de sus nuevas temporadas. Así hemos tenido 'Jujutsu Kaisen 0', 'Chainsaw Man: Arco de Reze', o 'The First Slam Dunk' para hacer unos números tremendos, y que no nos extrañe si en los próximos años el fenómeno va a más.

¿Es la ruta correcta?

Sin embargo, desde la industria hay quien ya se está oliendo la tostada y no le gusta cómo se está quemando. Yuichiro Saito, productor y presidente de Studio Chizu ya ha avisado de que la industria del anime no se puede sostener solo a base de adaptar mangas exitosos, y que la burbuja va a terminar explotando en algún momento.

"Confiar demasiado en una propiedad intelectual ya existe no es sano para la industria", dijo Saito durante el Festival de Cine de Animación Internacional de Aichi-Nagoya. "Las adaptaciones de manga son maravillosas, pero también debemos mantener viva la llama de la narración original, creando narrativas desde cero basadas en nuestra propia filosofía.

Y es que en el último años se ha visto un incremento tremendo en el mercado de anime, pero ha sido gracias a las grandes franquicias establecidas. En 2025 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' fue un fenómeno arrollador que llegó a alcanzar más de 722 millones de dólares a nivel mundial, reventando todo tipo re récords. 'Chainsaw Man' y 'Jujutsu Kaisen', también adaptaciones de mangas, funcionaron de miedo en la taquilla de internacional en un año buenísimo para el anime en cines.

"Antes de la pandemia, las películas originales funcionaban mejor en la taquilla internacional que las basadas en franquicias. Nos centrábamos en la marca de los directores: Makoto Shinkai, Mamoru Hosoda, Masaaki Yuasa, Naoko Yamada, como autores", dijo también el productor. "Los trabajos originales abrían los mercados primero, creando un suelo fértil para que los títulos de IPs pudieran ganar una aceptación mayor en el futuro".

Saito es un colaborador habitual de Mamoru Hosoda, co-fundador de Chizu, y desde el estudio han desarrollado sus películas más recientes como 'Mirai, mi hermana pequeña', 'Belle' o 'Scarlet'. Así que se puede decir que tiene interés personal en que las películas originales tengan su espacio en el mercado.

Aún así, creo que no le falta razón, ya que por desgracia hemos estado viendo cada vez más y más descaradamente cómo las películas originales pasan sin pena ni gloria en la cartelera. A excepción de los grandes nombres ya establecidos como el de Hayao Miyazaki o Makoto Shinkai, es más difícil que los títulos originales se puedan abrir camino en nuestros cines.

Así tenemos estrenos encantadores como 'Tu color' o 'La conserje', que apenas logran distribución, o 'Los imaginarios' y '100 metros' que directamente se van a streaming sin tener la oportunidad de brillar en pantalla grande. Y viendo que la tendencia va a en esta dirección, me preocupa que en los próximos años los grandes estrenos de anime se queden reducidos a adelantos de temporadas, con dos o tres capítulos editados sin openings para estrenar antes de tiempo en cines y pillar algo de tajada.

Entiendo perfectamente el razonamiento de los estudios de anime, porque al final es una tendencia que también afecta a los estudios de cine en todo el mundo.

Una franquicia establecida como Marvel, Minecraft o los clásicos de Pixar van a atraer más al público que ya sabe lo que le gusta, y lo conoce de sobra. Pero perdiendo este componente de "autor" y de historias personales y originales, creo que el mundo del anime también perderá uno de los elementos que nos ha conseguido fascinar tantísimo a lo largo de las décadas para convertirse simplemente en un producto más a masticar.

