La película de 'Jujutsu Kaisen' se merienda a Denji y a Tanjiro Kamado. La taquilla japonesa encuentra un nuevo rey en un año buenísimo para los estrenos de anime

Este 14 de noviembre se estrena en España 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', y la verdad es que su aterrizaje en nuestro país ha sido rapidísimo porque apenas hace una semana que se estrenó en Japón. Se trata de una película recopilatoria que resume a todo tren el Arco de Shibuya con el que nos despedimos del anime hace dos años, pero lo más jugoso que tiene que ofrecer es un adelanto de la tercera temporada de la serie.

Y, claro, como no podía ser de otra manera, 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' ya ha triunfado en Japón.

La corona cambia de manos

El 7 de noviembre se estrenó 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' en Japón. El retorno de 'Jujutsu Kaisen' está entre lo más esperado de 2026, ya que su tercera temporada se estrena en enero, pero los fans no querían perderse el adelanto y se ha notado en la taquilla.

Y es que 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' ha sido otro taquillazo de anime que ha conseguido hacerse con el primer puesto durante su primer fin de semana en cines. Ha superado a 'Bakudan' y 'Predator: Badlands', que han quedado en segundo y tercer puesto, respectivamente. Así que la corona del primer puesto de la taquilla ha cambiado de manos de Denji de 'Chainsaw Man' a Yuji Itadori de 'Jujutsu Kaisen'. Pero este nuevo taquillazo de MAPPA supone un hito más: ya van 17 fines de semanas consecutivos en el que la taquilla está liderada por una película de anime.

Todo comenzó el 18 de julio con el fenómeno de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' que llegó a recaudar 6,4 mil millones de yenes (35,6 millones de euros) durante su primer fin de semana. La película de Ufotable se mantuvo en el primer puesto durante semanas y solo perdió el trono con el estreno de 'Chainsaw Man: La película - El arco de Reze’, que en su primer fin de semana llegó a acumular 1,25 mil millones de yenes (7,17 millones de euros).

Con estos números, no es de extrañar que todos los estudios de anime se estén pasando a los estrenos anticipados en cine. 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' ha probado ser otro exitazo para MAPPA, y otro ejemplo a seguir para demostrar que los fans del anime pasan por los cines cuando toca.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las 21 mejores películas de anime de la historia que ver en streaming