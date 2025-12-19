Casi nadie creía en él, pero terminó siendo uno de los mejores animes de 2023. El regreso de 'Trigun' llega ya mismo y nos podremos poner al día completamente gratis

Los remakes muchas veces lo tienen complicado para estar a la altura de la nostalgia, pero 'Trigun Stampede' consiguió salir al paso con muy bien pie y una historia más cercana al manga original de Yasuhiro Nightow.

La secuela no tardó demasiado en anunciarse y 'Trigun Stargaze' será una de las primeras series de anime que veremos en 2026. Pero si tenemos la historia de Vash un poco olvidada, Crunchyroll nos lo va a poner más fácil.

Vamos repasando

Vash la Estampida es un conocido forajido con una recompensa millonaria sobre su cabeza. Los eventos de 'Trigun Stampede' fueron desvelando poco a poco más sobre su pasado, y la nueva temporada del anime promete llevarnos a la aventura definitiva con el Tifón Humano.

'Trigun Stargaze', la segunda temporada de la serie, se estrena en Crunchyroll el 10 de enero de 2026, pero para poder refrescar la historia de Vash desde la plataforma de streaming van a organizar una watch party en la que podremos ver el anime completamente gratis.

El 6 de enero de 2026 a la 1:00 (hora española) arranca la watch party de 'Trigun Stampede' en el canal de YouTube de Crunchyroll. Se retransmitirán los 12 episodios del anime en abierto, además de una entrevista exclusiva con Yasuhiro Nightow para hablar sobre la nueva temporada y el legado de 'Trigun'.

Y si no podemos conectarnos en directo, 'Trigun Stampede' permanecerá unos días en el canal de manera gratuita: se podrá ver hasta el 13 de enero a las 19:00, hora española. Así que si todavía la tenemos pendiente, toca apuntar la fecha en el calendario para llegar listos al regreso de Vash .

