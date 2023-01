'Trigun Stampede' se estrena con un primer episodio espectacular: el anime nos quita todos los miedos a su CGI con un duelo llenito de acción

Ya ha empezado la temporada de invierno de anime de 2023, y lo ha hecho pegando una patada en la puerta. Enero empieza con el estreno de varias series fuertes, y desde luego una de las que más expectación (y expectativas) arrastraba consigo era 'Trigun Stampede', un nuevo anime que nos traía de vuelta a Vash por primera vez desde 2010.

El manga de Yasuhiro Nightow ya tuvo una primera adaptación a serie allá por 1998, con la icónica 'Trigun' de Madhouse, y después en 2010 el estudio repitió con la película 'Trigun: Badlands Rumble'. El primer anime tomó unos derroteros completamente diferentes al manga porque la historia estaba sin concluir por aquel entonces, así que 'Trigun Stampede' se plantea como una nueva oportunidad para adaptar al completo la obra de Nightow.

Misma esencia con una nueva cara

La trama gira alrededor de Vash Estampida, un infame pistolero que se ha ganado la reputación de "el Huracán Humano' porque lleva el caos y la destrucción allá por donde pasa. La reportera novata Meryl Stryfe y su compañero están decididos a encontrarlo y entrevistarlo, aunque cuando le conocen en persona Vash no resulta ser tan monstruoso como les habían contado.

Ya de entrada hay que decir que 'Trigun Stampede' no es una secuela y no necesitamos ver el anime original (que podemos revisar en Netflix) para ir enterados al asunto, si no que es un anime con su propia historia y personalidad. De hecho tiene un arranque un poco diferente, metiéndonos de lleno en el lado más sci-fi de la historia y presentándonos un pequeño vistazo al pasado de Vash.

Ahora bien, a pesar de ciertos cambios, como el nuevo oficio de Meryl y los diseños de los personajes, 'Trigun Stampede' se ha sabido mover muy bien a a los tiempos actuales sin perder su esencia.

El primer episodio de la serie está cargadito de acción y nos da a Vash como lo recordábamos: encantador, jovial y absolutamente letal con una pistola. El anime arranca con un buen equilibrio entre acción y humor, picándonos lo justito con el lore mayor que nos encontraremos más adelante y presentándonos a los principales jugadores, que además tienen una buenísima química en pantalla.

Dejando atrás los cambios a la historia, que por otro lado son necesarios para no repetirnos con lo que ya se hizo en su momento y a ver hasta qué punto se reencauza la cosa, el gran miedo con 'Trigun Stampede' era el CGI. Porque cuando hablamos de series de anime el resultado no siempre es bueno, pero Studio ORANGE nos ha quitado los miedos de un plumazo.

La animación es muy fluida y hay momentos en los que los giros de cámara y los movimientos son una auténtica locura, sobre todo durante el climax del capítulo. Pero los personajes y sus reacciones no se quedan cortos, ya que también tenemos muchísimo rango de expresiones que nos dejan un resultado buenísimo con una de las mejores animaciones CGI que hemos visto en televisión últimamente.

Es un espectacular episodio introductorio que demuestra que, como decía el maestro Nightow hace unos meses, 'Trigun' siempre seguirá siendo 'Trigun', por mucho que cambiemos un poco el envoltorio.

Si nos os dejáis llevar por el rechazo inicial y las pataletas con la nueva estética de los personajes y los cambios a la narrativa, 'Trigun Stampede' empieza fuerte y con muy buen pie. Cada semana podremos ver un nuevo episodio a través de Crunchyroll, así que ahora toca agarrarnos bien y esperar el resto de la Estampida.