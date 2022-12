Todo el anime de invierno que llega: 'Tokyo Revengers', 'Vinland Saga', 'Trigun Stampede' y todas las series con las que arranca 2023 y que podremos ver en streaming

Con el nuevo año se acerca otra temporada de anime con muchos estrenos por delante y cargadita de nuevas series, remakes, y retornos esperadísimos. En enero empieza la temporada de invierno de 2023, y justo para empezar el año con buen pie se nos vienen varias series de anime que podremos ver directamente en streaming.

Para no perdernos nada, aquí va el calendario de estrenos que tenemos previsto con una lista de cuándo comienzan a emitirse varias series de temporada de las que tenemos que estar muy pendientes y dónde podremos verlas.

'De Yakuza a amo de casa'

La delirante serie sobre un yakuza retirado abre de lleno el año en Netflix con el estreno de su segunda temporada. 'De yakuza a amo de casa' vuelve el 1 de enero con más recuentos del día a día de Tatsu y Miku y su particular mezcla de slice of life cuqui y humor negro y pasado de rosca.

'Bungou Stray Dogs'

Otra serie que repite y sigue ampliándose, esta vez con una cuarta temporada. Tampoco hay una fecha concreta, pero la cuarta temporada de 'Bungou Stray Dogs' arranca este 4 enero de 2023 de la mano de Bones.

Aunque el resto de la serie está perdida entre licencias y no la tenemos en ninguna plataforma, Crunchyroll ha confirmado que podremos ver los nuevos capítulos en simulcast.

'The Ice Guy And His Cool Female Colleague'

Cambiando de género, pasamos a una comedia romántica con tintes sobrenaturales. 'The Ice Guy and His Cool Female Colleague' se centra en Himuro, un oficinista corriente que es un descendiente de una Mujer de las Nieves. Sus poderes de hielo se activan cuando está nervioso, lo que no hace fácil estar al lado de su compañera de trabajo Fuyutsuki, de la que está enamorado.

El anime se estrena el próximo 4 de enero y también se podrá ver a través de Crunchyroll.

'Tsurune: Tsunagari no Issha'

Para seguir adaptando las novelas ligeras de Kotoko Ayano y Chinatsu Mormoto sobre un club de tiro con arco, ya tenemos a la vista una segunda temporada de la fantástica serie de anime.

La segunda temporada de 'Tsurune' arranca el 5 de enero y se podrá ver a través de HIDIVE. La plataforma especializada en anime está cazando cada vez más licencias, y de hecho también se encargará de estrenar la nueva película del anime.

'The Legend of Heroes: Sen no Kiseki - Northern War'

'The Legend of Heroes: Sen no Kiseki - Northern War' está basado en 'Trails', de Nihon Falcom. En concreto se centra en la guerra entre Erebonia y North Ambria y servirá de interludio entre el segundo y el tercer juego de la saga. La serie arranca el 6 de enero y podremos verlo a través de Crunchyroll.

'Tokyo Revengers'

Otra de las series bombazo que por fin está de regreso. Tras el final del manga de 'Tokyo Revengers', tenemos otra temporada de anime por delante, y esta se centrará en el Arco del Conflicto de Navidad.

Falta por confirmar el día concreto, pero ya sabemos que la temporada 2 de 'Tokyo Revengers' arranca el 7 de enero de 2023. Para seguir ampliando su catálogo de anime los nuevos capítulos de la serie se estrenarán en Disney+.

'Trigun Stampede'

El retorno de 'Trigun' con una nueva serie se podrá ver a través de Crunchyroll, y la verdad es que ha ido poniendo los dientes largos con sus primeros avances.

El nuevo anime adaptará el manga de Yasuhiro Nightow y promete ser muy fiel al material original, a pesar del cambio de estilo gráfico. 'Trigun Stampede' arrancará el 7 de enero, con un nuevo capítulo cada semana.

'Revenger'

Saliendo de adaptaciones, llegamos a 'Revenger', un anime original de corte histórico. La trama sigue a Usui Yuen, un maestro asesino que investiga una serie de asesinatos cometidos contra los Satsuma, un gran clan de samurais. Junto a Kurima Raizo, superviviente de uno de los ataques, ambos comienzan a descubrir más sobre estos asesinatos.

Crunchyroll se encargará de emitir el anime, que arranca el 7 de enero.

'Vinland Saga'

El anime de vikingos se ha ha cambiado de manos para su segunda temporada con MAPPA haciéndose cargo de los nuevos capítulos, pero por los primeros vistazos que hemos tenido no parece que la calidad haya salido mal parada.

Los siguientes episodios de la historia de Thorfinn arrancan el 9 de enero de 2023, y podremos 'Vinland Saga' en simulcast semana a semana desde Crunchyroll.

'Malevolent Spirits: Mononogatari'

Aunque parecía que llegaría este año, finalmente la adaptación a anime de 'Malevolent Spìrits: Mononogatari' se va al 10 de enero de 2023, y se podrá ver en simulcast a través de Crunchyroll.

El manga de Onigunsou cuenta con 14 volúmenes y se ambienta en un mundo donde los espíritus puede poseer objetos antiguos cuando cruzan al mundo humano, con lo que se convierten en tsukumogami. El clan Saenome se encarga de enviarlos pacíficamente de vuelta a su mundo, pero Kunato Hyuoma no siente el mismo aprecio por estos seres y su abuelo teme que su ira cause un gran desastre.

'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill'

Para seguir teniendo una temporada ajetreada, MAPPA estrena en invierno 'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill', el primer anime isekai del estudio que podremos ver en Crunchyroll a partir del 11 de enero.

La trama gira a Mukouda Tsuyoshi, quien es transportado a un mundo de fantasía para convertirse en un héroe. Su única habilidad es el "Supermercado Online', que le permite comprar productos modernos y convertirse en un cocinero muy exitoso.

'Hikari no Ō'

Esta historia de fantasía cuenta con dos leyendas del anime al mando del proyecto: Jinji Nishimura y Mamoru Oshii, el director de 'Ghost in the Shell'. 'Hikari no Ō' se estrena el 14 de enero, pero por ahora no se ha confirmado si se distribuirá a nivel internacional en streaming.

La historia arranca cuando Tōko, una niña de una aldea, es rescatada en el bosque por un cazador de fuego, quienes se juegan la vida en el bosque bosque para cazar espíritus de fuego. Mientras tanto, un chico de ciudad llamado Kōshi acoge a su hermana pequeña tras la muerte de su hermana.

'Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre'

Se ha hecho de rogar, porque estaba previsto que se estrenase en otoño, pero 'Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre' finalmente llegará a Netflix el 19 de enero de 2023.

Esta antología de terror adaptará 20 historias diferentes de Junji Ito, incluyendo 'Tomie', 'The Hanging Ballons', 'Unendurable Labyrinth', 'Bullied'', 'The Strange Hikizuri Siblings: The Seance', 'The Long Hair in the Attic' y 'Where the Sandman Lives'.

'Record of Ragnarok'

Seguimos con otra segunda temporada esperada, y esta se nos va de nuevo a Netflix. 'Record of Ragnarok' regresa el 26 de enero de 2023 con 10 nuevos capítulos. Esta primera tanda se estrenará del tirón, del episodio 11 al 15 se estrenarán en algún momento a lo largo del año.

'Record of Ragnarok' es un torneo épico entre diferentes dioses y varios seres humanos notorios como Buda o Adán, el primer humano. A través de los combates se decidirá el destino de la humanidad y si finalmente será erradicada.

'Lupin III vs Cat's Eye'

Para celebrar el cincuenta aniversario del anime de 'Lupin III' y el cuarenta aniversario del manga 'Cat's Eye' se estrena el 27 de enero una serie crossover entre los dos grupos de ladrones.

'Lupin III vs Cat's Eye' estará ambientado en los años 80 y podremos verlo directamente a Amazon Prime Video.

'NieR: Automata Ver1.1a'

'NieR: Automata Ver1. 1a' será la adaptación a serie de anime de los videojuegos de Square Enix, y también se estrena en enero de 2023.

Todavía no se ha confirmado demasiado sobre la trama del anime, que parece que se mantendrá bastante fiel al material original aunque con algunos pequeños cambios y contenido original para darnos alguna que otra sorpresilla. Todavía estamos pendientes de la fecha concreta y cómo se podrá ver internacionalmente.

'Buddy Daddies'

Una serie de anime original que también se estrena en enero de 2023 de la mano de Aniplex y Nitroplus. La historia de 'Buddy Daddies' se centra en Kazuki Kurusu y Rei Suwa, dos asesinos a sueldo y compañeros de casa que de repente se quedan al cargo de Miri Unasawa, la hija pequeña de un jefe de la mafia.

Vio Shimokura es el creador de la serie y guionista junto a Yuuko Kakihara. Yoshiyuki Asai se encarga de la dirección de la serie y Katsumi Enami del diseño de personaje. Todavía falta por confirmar la plataforma de streaming donde se podrá ver, aunque puede que se vaya a Crunchyroll o a HIDIVE.

'Spy Classroom'

La adaptación a anime de las novelas ligeras de Takemachi y Tomari también se estrena en enero 2023. Falta por concretar el día, pero se podrá ver a través de HIDIVE.

'Spy Classroom' se ambienta en un mundo donde las guerras se libran en la sombra con información y engaños. Tras la destrucción de su equipo de espías su único miembro superviviente comienza a formar un nuevo equipo con siete chicas que han sido expulsadas de sus escuelas de espionaje.

'Handyman Saitō in Another World'

Otro anime isekai que arranca esta temporada, esta vez con un protagonista que es un auténtico manitas. Saitō es un empleado de mantenimiento que es transportado a otro mundo, y aunque al principio no parece un héroe modelo al uso, sus habilidades pronto se convierten en indispensables.

'Handyman Saitō in Another World' se estrena en enero de 2023 y se podrá ver a través de Crunchyroll.

'Aggretsuko'

'Aggretsuko' se ha convertido en uno de los buques insignia de Netflix en cuanto a anime, y por desgracia pronto tendremos que despedirnos de ella. La quinta temporada de la serie se estrena en febrero de 2023 con nuevos episodios, aunque falta por concretar el día de estreno.