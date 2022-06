'Vinland Saga': la temporada 2 del anime de vikingos estrena un espectacular tráiler y confirma su fecha de estreno

Los rumores venían sonando y no han tardado en acertar. Después de tres años de espera, por fin tenemos un nuevo vistazo a la segunda temporada de 'Vinland Saga' con un primer tráiler... ¡y una fecha de estreno para los nuevos capítulos!

De lleno en la era vikinga

MAPPA ha revelado el primer teaser de la siguiente temporada de 'Vinland Saga' marcando el regreso de la serie. La primera temporada nos dejó una de las series de fantasía de anime más sólidas de los últimos años, y ya que el manga cuenta con 26 volúmenes a sus espaldas todavía queda mucho material por pendiente de adaptarse al anime.

Además de este primer teaser, desde MAPPA también ha revelado un poster promocional con un sensacional vistazo a los personajes que veremos en la temporada y también confirma su fecha de estreno para enero de 2023. Falta concretar el día, pero ya tenemos una ventana fija para el regreso de la serie.

La primera temporada de 'Vinland Saga' está disponible en Amazon Prime Video y se ambienta en la Inglaterra de 1013. El anime centrándose en Thorfinn, el hijo de un gran guerrero que jura venganza cuando su padre es asesinado por un mercernario llamado Askeladd. Thorfinn debe realizar una serie de tareas para él con el fin de poder retarle a un duelo, aunque por el camino se ve involucrado en las luchas de poder por la corona de reino.

Diferente estudio, pero sin perder calidad

Pues como pasó con 'Shingeki no Kyojin', la primera temporada de 'Vinland Saga' fue animada desde Wit Studio, aunque los nuevos capítulos estarán producidos desde MAPPA. Aún así, el director del anime ha querido tranquilizar a los fans dejando claro que el cambio de estudio no afecta a la calidad del anime, si no que todo depende del equipo creativo.

"Solo el 10% del equipo que trabaja en animación son empleados de las compañías de producción. La mayoría de directores y animadores no trabajan en exclusiva, y el arte de los fondos, la fotografía y la edición se subcontrata a compañías especializadas", explicó Shuhei Yabuta."Los productores y trabajadores de producción que trabajan para la compañía reúnen a creadores de fuera con sus conexiones, así que hablando estrictamente, el estudio no influye directamente en la calidad de lo que vemos en pantalla"

Según ha confirmado el director, muchos artistas cambian de estudio y trabajan contratados para un proyecto concreto. Así que aunque otra productora de anime este al mando ahora, es muy posible que literalmente cuente con el mismo equipo creativo de la primera temporada y no tenemos por qué temer con el cambio de estilo o calidad.