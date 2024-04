La película de terror de la que habla todo el mundo es una brillante recreación de lo que pasaría si Satanás visitara el programa de Pablo Motos

Faltan pocas semanas para el estreno de ‘El último Late Night’ (Late Night With the Devil, 2023), de los guionistas y directores Colin y Cameron Cairnes, una película found footage sobre un programa de entrevistas nocturno de 1977 que sigue al presentador de televisión Jack Delroy (David Dastmalchian), en una edición especial para la noche de Halloween llena de sorpresas para luchar contra la caída de audiencia. Pudimos verla en Sitges 2023 y ahora se estrena en cines el 24 de mayo.

Desesperado por detener la caída, este Pepe Navarro anglosajón invita a una adolescente que parece estar poseída por el diablo, Lilly (Ingrid Torelli), así como a la parapsicóloga que la cuida (Laura Gordon) y al vidente Christou (Fayssal Bazzi) para hacer de la velada una de las emisiones más inolvidables de la historia de la televisión. Tanto que fue retirado y ahora podemos verlo con escenas detrás de las cámaras y algunos momentos introductorios que no aparecieron en su emisión original.

Evidentemente, todo el programa es un falso documento rescatado, algo así como lo que propuso ‘Ghostwatch’ en 1992 en la BBC, aunque en aquella ocasión los presentadores eran muy reales y no actores. Según los directores, no tenían ni idea de que existiera, porque nunca llegó a Australia, pero es raro que no hayan tenido acceso a una edición posterior o que al menos no hayan viso otras ficciones de terror similares como el episodio ‘Public Television of the Dead’ (2021) de la serie ‘Creepshow’, pero hemos de creerles, porque su inspiración proviene de fuentes reales que nos son más desconocidas al resto.

Del Joker a Jose María Iñigo

Y es que, aunque está ambientada en Estados Unidos, ‘El último Late Night’ tiene una fuerte influencia australiana, tanto, que uno de los principales referentes fue el famoso presentador australiano de origen estadounidense Don Lane —el traje beige es imposible de separar, cantante y presentador de origen estadounidense que dominó la televisión nocturna australiana durante gran parte de la década de 1980 y que a menudo invitaba a su programa a "expertos sobrenaturales" que no nos son del todo extraños.

Pensemos en cómo José María Iñigo recibía en el estudio 1 de Prado del Rey a Uri Geller en los 70, y en el programa de Lane era más o menos constante, porque sentía una gran curiosidad por lo paranormal y cada vez que podía invitaba a psíquicos y magos, e incluso tuvo a los grandes “cazadores de fantasmas”, los Warren, dos noches seguidas investigando leyendas locales de Melbourne. Según cuenta Colin Cairnes a Broadsheet.

“Nos quedábamos despiertos hasta más tarde de la hora de acostarnos y veíamos cómo Don Lane intentaba convencer a Australia de que lo paranormal y los fantasmas eran reales. Era un auténtico creyente y, como era un americano alto y encantador, los australianos se lo tragaban. Así que eso se nos quedó grabado y tuvo una gran influencia en el mundo que creamos, pero también en el personaje de Jack".

Aquí es donde el demonio empieza a hacer de las suyas, puesto que el primer papel en Hollywood de David Dastmalchian fue en ‘El caballero Oscuro’ y hay muchas fuentes que afirman que Heath Ledger se inspiró en Lane para su interpretación del Joker. La posibilidad de una inspiración compartida está presente, pero además, la naturaleza cíclica de la inspiración de los 70 nos lleva a un paralelismo entre la motivación de Howard Beale de la película ‘Network’, otra de las inspiraciones de los Cairnes y Arthur Fleck, el Joker de Joaquin Phoenix.

Referentes reales muy familiares

Ambos personajes salen en televisión con intención de suicidarse en directo, y aunque Delroy no tiene esa motivación, sí comparte esa misma desesperación por la audiencia a cualquier precio. Volviendo a inspiraciones reales, otra de las invitadas es Lilly D'Abo, un apellido que no será extraño para los aficionados al fantaterror y su mesías de lo paranormal Sebastià d'Arbó, un híbrido entre Antonio Mercero e Iker Jiménez que podría haber sido un invitado del programa ficticio ‘Night Owls’, pero además tenemos a Ian Bliss como Carmichael, que parece un presunto absoluto de James Randi.

Este fue un mago que se hizo verdaderamente famoso por desenmascarar los trucos de los timadores que afirmaban utilizar poderes sobrenaturales. Como el personaje de la película, trata de desacreditar a charlatanes, lectores de mentes y curanderos, y por ello protagonizó uno de los momentos más icónicos de la televisión australiana cuando Lane abandonó furioso una entrevista mandándole a la mierda literalmente en directo, causando un gran escándalo por su lenguaje.

Todos estos momentos son claves en la primera parte de la película, cuyo conflicto es como el hipnotista trata de desenmascarar a Christou, una secuencia que parece unir dos momentos del Randi Real, especialmente cuando en 1973 visitó el gran Late Night de la historia de la televisión norteamericana, The Tonight Show. Jhonny Carson le pidió ayuda para evitar cualquier engaño al espectador con una actuación de Uri Geller, que iba a hacer su clásica demostración de su capacidad para moldear metal con la mente, para lo que impidió que Geller acceder con antelación a cualquiera de los accesorios utilizados en el programa.

Impostura en directo

Durante un segmento de 22 minutos, Geller se mostró incapaz de realizar de sus habituales rutinas con cubiertos, un prolegómeno de lo que haría Randi en Australia unos años después. Lane adoraba a una vidente británica llamada Doris Stokes, una amable y dulce abuelita que decía hablar con los muertos, incluida la madre muerta de Lane, pero Randi había expresado su escepticismo sobre las supuestas habilidades de Doris, lo que hizo al presentador entrar en cólera durante una entrevista en la que salió en defensa de sus amigos Geller antes de tirar las llaves de una mesa mientras abandonaba enfadado el plató.

"Vamos a hacer una pausa publicitaria y puedes irte a la mierda".

Contactos con los muertos de los presentadores, ocultismo y entrevistas en los años 70 y 80 fueron clave en el nacimiento de ‘El último Late Show’, que se rodó en los estudios Docklands de Melbourne en sólo 20 días. La película mezcla temas del cine satánico con las sátiras de los medios de comunicación de la época, como la citada maravilla de Sydney Lumet o ‘El rey de la comedia’, según cuentan los directores en The Hollywood Reporter

“El Exorcista estuvo obviamente en primer plano al hacer esta película, y siento que también está en el primer plano de las mentes de nuestros personajes. Nunca hablamos explícitamente de ello, pero en la época el fenómeno aún estaba fresco en el recuerdo de la gente. Así que, obviamente, hay referencias a esas películas de terror. Creo que eso es lo que subyace son todos esos thrillers paranoicos de los años setenta como ‘The Parallax View’, en la que Warren Beatty que tiene una especie de secuencia de lavado de cerebro que también hemos reflejado”.

La idea de los directores fue combinar la idea de dos elementos tabú de la televisión nocturna, los programas peligrosos para los niños, junto a otro contenido prohibido como el cine de terror, pero dentro de un contexto político y social muy concreto, viniendo del Watergate, Nixon, la crisis del petróleo y varios hitos a los que se aluden en el prólogo inicial, que no queda demasiado lejos a lo que estamos viviendo hoy, con la crisis en Oriente Medio, la desconfianza en los políticos y una nueva era de paranoia que ya existía en cierta medida en los años setenta.

Analog horror y la fascinación por los 70

Todo el estilo del prólogo inicial se basa en una película documental llamada ‘The Killing of America’ (1981), que era básicamente imágenes de archivo de todos los asesinos en serie que se hicieron célebres en esos años, de tal forma que hasta se ha replicado el tipo de letra para el título principal. También se ha contado con un icono como Michael Ironside como narrador y en general la experiencia busca asemejarse a un programa real de la época, con tres cámaras funcionando y una escenografía que refleja otros concursos y programas de entrevistas de esos años.

De hecho, el diseñador de producción trabajó en la televisión local australiana en los 70, y su paleta de marrones y naranjas y beige que resaltan como algo vintage gracias al director de fotografía, Matt Temple y su apuesta por la autenticidad con una configuración de iluminación original de esos años, para lo que pasó por todas las tiendas de alquiler de la ciudad pidiendo que desempolvaran sus viejos equipos de tungsteno caliente, que crea la ilusión a la perfección a pesar de está rodada con cámaras digitales.

Cuanto menos se sepa de ‘El último Late Night’ mejor, pero aunque no sea precisamente original —No deja de ser una extensión de aquella entrevista de Cavan a Jimmy Barnatán en ‘El día de la Bestia’— no es una película usual y, tanto por la actuación de Dastmalchian como por la trama de conceptos satánicos en un programa retro, posee un poder evocador de los nuevos “analog horror” y creepypastas en vídeo envejecido que la mayoría de películas actuales no son capaces de trasladar a imágenes, además cuenta una historia de principio a fin, con un aire de fatalismo delicioso que la convierte en un título de culto instantáneo.

