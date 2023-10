'Cuando acecha la maldad' y las otras 11 mejores películas, series y documentales del festival de Sitges 2023

Presentaba Damién Rugna su última película en el Festival internacional de Sitges haciendo un llamamiento a la defensa de la cultura en su país de origen, ya que están en el borde de una posible cancelación de toda ayuda al cine si toma las riendas la ultraderecha, y quizá como gesto simbólico ‘Cuando acecha la maldad’ consiguió llevarse el premio de la edición de 2023, consiguiendo también fecha de estreno en España: el 19 de enero.

Ha sido un Festival de sorpresas y descubrimientos, con varios títulos notables como es ‘Goonies’ con música de ‘Holocausto Caníbal’ que es ‘Riddle of Fire’, con oportunidad de encontrarse con Nicolas Cage como Freddy Krueger con crisis de la mediana edad en ‘Dream Scenario’, una resurrección del J-Horror con ‘Best Wishes to All’, dardos envenenadísimos a las dietas milagro y las sectas de las élites en ‘Club Zero’, el fenómeno de las groupies de asesinos en serie o sus víctimas en ‘Las habitaciones rojas’ (Les chambres rouges), películas stop motion perdidas desde hace 45 años en ‘The Primevals’ o el gran regreso del pionero del nuevo terror indie, Larry Fessenden, en su sencilla ‘Blackout’.

Este que sigue es el top de los 12 mejores estrenos del Festival de Sitges 2023, incluyendo algunos documentales y series, podéis encontrar también las de anteriores ediciones, como la de Sitges 2017, Sitges 2018, Sitges 2019, Sitges 2020, Sitges 2021 o la de Sitges 2022.

Cuando acecha la maldad (2023)

Dirección: Demián Rugna. Reparto: Ezequiel Rodríguez, Luis Ziembrowski, Demián Salomón, Marcelo Michinaux, Federico Liss.

Aclamada por crítica y público, la nueva película del director de ‘Aterrados’ es inferior a aquella porque sustituye la capacidad de meter escalofríos bajo la piel por momentos de impacto y gore, pero presenta una premisa muy original dentro de la corriente de cine de terror de posesiones en la que se da por hecho que estas son una especie de plaga local que se contagia. Con pocos medios logra buenos momentos pero la actuación histérica, rupturas de tabú algo pueriles y un clímax flojo no la convierten en la gran obra de género que podría ser.

La espera (2023)

Dirección: F. Javier Gutiérrez. Reparto: Víctor Clavijo, Ruth Díaz, Pedro Casablanc, Luis Callejo, Manuel Morón.

Una sorpresa de cine español de género que convierte las partidas de caza de ‘Los santos inocentes’ en una mitología oscurantista, un claustrofóbico infierno de calor, sudor y bares en una Andalucía seca que atrapa a un guardés en una trampa psicológica de culpa y condena. Una película que adapta las formas de thriller ibérico reciente y lo transfigura introduciendo magia negra en un Sur olvidado en el que la maldad campa a sus anchas… porque a nadie le importa.

Acide (2023)

Dirección: Just Philippot. Reparto: Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach, Marie Jung, Martin Verset.

Un fenómeno meteorológico salvaje y relativamente plausible convierte este ecoterror apocalíptico francés en una pesadilla colectiva en la que no se dulcifica ni un poquito las consecuencias de la lluvia ácida. En la onda de las brutales conjeturas nucleares de los 80 como ‘Threads’ o ‘El día después’, ‘Ácide’ es una convenientemente tremendista película de advertencia sobre la crisis climática que resulta coherente con la anterior película del director, ‘La nube’.

Satan Wants You (2023)

Dirección: Steve J. Adams. Reparto: Documental.

Hemos escuchado mucho del Satanic Panic y series como la última temporada de ‘Stranger Things’ han tomado consecuencias como la caza de brujas del Heavy Metal y los juegos de rol como punto de partida, pero más allá de explorar su impacto en la cultura pop, este extraordinario documental analiza el origen católico del fenómeno, desenmascarando la gran falacia tras el libro ‘Michelle Remembers’, culpable de una venenosa ola de puritanismo que el filme logra conectar con movimientos como el ‘Pizzagate’, el adenocromo y Quanon.

The Funeral (2023)

Dirección: Orçun Behram. Reparto: Ahmet Rifat Sungar, Cansu Türedi, Tekin Temel, Emrah Altintoprak.

El director de ‘The Antenna’ cambia su alegoría política surrealista por un clásico relato gótico que parte de una situación que parece actualizar ‘El Viyi’, para desarrollar el sórdido romance de un conductor de coches fúnebres y una no-muerta, al estilo ‘Mi novia es una zombie’, para ir introduciendo otros elementos ocultistas inesperados que resultan en un siniestro tercer acto que ofrece más de lo que sugería un inicio más bien minimalista.

30 Monedas – temporada 2 (2023)

Dirección: Alex de la Iglesia. Reparto: Eduard Fernández, Macarena Gómez, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner.

El regreso de la serie de terror más sorprendente de los últimos años nos muestra a un Álex de la Iglesia más dinámico que nunca, resolviendo el cliffhanger imposible de la anterior temporada con un viaje al infierno alucinante, con torturas y seres sacados de pinturas de El Bosco y la imaginación de Clive Barker. Se rompe el spanish gothic más contenido en un pueblo, pero a cambio tenemos más acción, nuevos personajes y una trama que se expande por todo el mundo en la producción más anárquica e impredecible de HBO Max.

Late Night With the Devil (2023)

Dirección: Cameron Cairnes, Colin Cairnes. Reparto: David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss, Fayssal Bazzi.

El demonio aparece en directo en un programa nocturno de los 70, una nueva vuelta de tuerca al found footage con una recreación asombrosa que juega con los tropos de la comedia de terror y el cine satánico de esos años, desde ‘El exorcista’ a ‘La semilla del diablo’, pero más allá de sus segmentos de terror, consigue algo que no se suele ver a causa de la logística del formato, y es contar la historia de su protagonista de fondo mientras habla de la falta de escrúpulos en el mundo del espectáculo y sus artífices.

Hermana Muerte (2023)

Dirección: Paco Plaza. Reparto: Aria Bedmar, Maru Valdivielso, Luisa Merelas, Almudena Amor, Chelo Vivares.

La precuela de ‘Verónica’ utiliza un par de conceptos presentes en aquella para narrar una arquetípica historia de fantasmas tan previsible como bien desarrollada, una variación de posguerra de ‘El espinazo del diablo’, con monjas llenas de secretos, que asimila para sí el estilo de Chicho Ibáñez Serrador en un relato de terror elegante, estilizado y valiente al asumir el punto de vista de su personaje en la revelación de su giro, coronado por un clímax de terror magistral. Pocos directores de género actuales son tan sólidos y regulares en su consecución de efectividad en sus títulos.

Stopmotion (2023)

Dirección: Robert Morgan. Reparto: Aisling Franciosi, Caoilinn Springall.

El paso del creador de cortos animados de horror Robert Morgan al cine es una pesadillesca espiral hacia la locura que complementa una especie de trilogía británica con ‘Censor’ y ‘Saint Maud’. Aisling Franciosi es una animadora víctima de su propia inseguridad y acaba siendo consumida por su obra, que vemos en grotescos y espeluznantes segmentos que acaban tomando vida propia e infectando su percepción en una alucinante colisión de realidades y técnicas.

Vermin: La plaga (Vermines, 2023)

Dirección: Sébastien Vanicek. Reparto: Finnegan Oldfield, Sofia Lesaffre, Jérôme Niel, Théo Christine, Lisa Nyarko.

Hay muchas películas sobre invasiones de arañas, pero pocas realmente buenas. ‘Vermin’ quiere ponerse en medio de ‘Aracnofobia’ y ‘Arac Attack’ con una especie de variación de ‘REC’ con bichos en un edificio habitado por inmigrantes, con cierto recado clásico en el cine social francés del que aquí se parte sin intención de sermones pero cierto aguijón, en el fondo es una vertiginosa carrera por la supervivencia llena de bichos que crecen sin control y generaron gritos y espasmos entre las butacas del festival.

Pobres Criaturas (Poor Things, 2023)

Dirección: Yorgos Lanthimos. Reparto: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott.

Una reformulación de la historia de ‘Frankenstein’ que se alimenta de muchas otras historias victorianas para resolver una épica historia de descubrimiento a través de los ojos de una Emma Stone enfilada hacia su segundo Óscar. Cuestiones sobre la naturaleza humana, educación, los impulsos frente a la cultura, o la inseguridad masculina ante la sexualidad de la mujer se desarrollan a modo de comedia satírica llena de grotescas creaciones body horror propias de ‘La novia de Re-animator’ y una exquisita estética steamgothic entre Gilliam y el vestuario del Drácula de Coppola.

The Deep Dark (Geueules Noires, 2023)

Dirección: Mathieu Turi. Reparto: Samuel Le Bihan, Amir Abou El Kacem, Thomas Solivéres.

Inesperada e incomprendida, esta odisea lovecraftiana de unos mineros franceses en 1959 tiene una premisa similar a ‘La fosa común’, pero más allá de seguir los códigos del slasher con criatura, tiende a la aventura weird fiction pura, casi una extensión subterránea de ‘El príncipe de las tinieblas’ de John Carpenter. Con una fotografía exquisita para reflejar la oscuridad claustrofóbica, un gore impecable y un diseño de monstruo memorable con fx tradicionales, resume en menos de dos horas todo lo que debería ser una gran película de terror.

