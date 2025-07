Dos décadas antes de llegar Pedro Pascal y compañía, 'Los 4 fantásticos' estuvieron cerca de formar parte de un universo cinematográfico

Cuando llegó a los cines en 2005, 'Los 4 fantásticos' era la última película en una corriente que parecía tener clara la fórmula de adaptar Marvel al cine. La familia superheróica más famosa de los cómics tuvo la ocasión de enfrentarse a Doctor Muerte por fin en acción real, y 300 millones de dólares en taquilla en todo el mundo atestiguaron que el público estaba emocionado por verlos.

Hoy sabemos que eso no fue así del todo. Pese a su buena taquilla inicial, la crítica quedó dividida con la película, y una segunda oportunidad acabó demostrando que la saga tenía las patitas cortas. 'Los 4 Fantásticos y Silver Surfer' tuvo peor recepción en las salas y solo una crítica ligeramente mejor, terminando de confirmar que esta adaptación no conquistaba a la audiencia.

Es difícil imaginar un mundo donde aquella versión fue tan popular como la franquicia mutante hermana, pero de haber mantenido su popularidad, quizás se habría intentado crear un proto MCU de Fox con ellas. En los primeros compases desde luego se planteó un crossover, pero se acabó desechando por las complicaciones que implicaba a nivel legal.

Hay un único resquicio de esa intención, y es en forma de una escena eliminada. Originalmente, cuando Reed se está declarando a Sue al final de la película había una escena en la que bromeaba diciendo que imaginaba a Sue buscando otra cosa en un hombre, quizás alguien más fuerte. Es aquí donde se transforma nada menos que en el Lobezno de Hugh Jackman. Al estar sin terminar, el efecto deja bastante que desear, pero de haberse incluido en la película habría sido una sorpresa asegurada, además del primer y único crossover entre ambas sagas.

Es uno de tantos otros crossovers que nos perdimos

Es un detalle que confirma que el universo Marvel de Sony y Fox no existe solo en la cabeza de los espectadores. Lobezno podría haber aparecido en la primera de Spider-Man de Tobey Maguire, pero no cuadraron los tiempos, y quien desde luego sí aparece en su secuela es Frank Castle, en uno de esos cameos que si parpadeas te lo pierdes. Las sagas de la Marvel dosmilera perfectamente podrían haber coexistido, pero no fue hasta 2008 que la llegada de Marvel Studios se atrevió a dar el paso de hacer de estos crossovers una realidad.

Pese a solo durar dos películas, es fácil tenerle cariño a la adaptación de 2005 de 'Los 4 fantásticos'. Fue el intento más sólido de llevarlos a la pantalla después del descalabro que supuso la adaptación noventera que nunca vimos, y su reparto era fabuloso. Con un Chris Evans al que muchos aún asocian a la Antorcha Humana y un Michael Chiklis que se ganó nuestro corazón como la Cosa.

