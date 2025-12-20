Hace 27 años esta obra maestra del cine bélico traumatizó a Quentin Tarantino y millones de espectadores: "La peor matanza de la historia"

Todo el mundo sabe a estas alturas que Quentin Tarantino no se corta un pelo a la hora de expresar sus opiniones sobre películas ajenas, ya sea para alabarlas o para ponerlas a caldo. Ahora nos interesa lo que dijo sobre una extraordinaria película bélica estrenada hace 27 años que le traumatizó tanto a muchos millones de espectadores.

"Hace algo nunca hecho"

La película de guerra de 1998 que causó una gran impresión a Tarantino es 'Salvar al soldado Ryan', considerada una de las grandes obras maestras de la historia del cine bélico. Tan realista fue que incluso veteranos del ejército de Estados Unidos quedaron traumatizados y se habilitó una línea telefónica de ayuda.

Volviendo a las impresiones de Tarantino sobre este aclamado largometraje de Steven Spielberg, el autor de 'Pulp Fiction' no pudo ser más claro en una entrevista concedida a Le Monde: "Salvar al soldado Ryan me hizo consciente de algunas cuestiones planteadas por el cine de guerra que no podía preguntar por mi cuenta. La idea de que cuarenta hombres en un barco sean exterminados en segundos por una descarga de ametralladora es aterradora. ¿Puedes imaginar la carnicería más atroz? Obviamente, sí. Excepto que a lo largo de la escena, estás persuadido a asistir a la peor matanza de la historia".

Tarantino también considera que "Spielberg hace algo nunca hecho con la apertura de esta película. Cuando ves la secuencia del desembarco, ya no es posible mirar de la misma manera 'El día más largo' , o incluso 'Uno rojo, división de choque', de Samuel Fuller. Me sacudió de una manera similar 'La lista de Schindler'. Aunque he visto muchas películas sobre el Holocausto, ninguna hasta ese momento había logrado llegar a la sensación de lo que era estar en el interior de un campo de concentración".

Además, el creador de 'Kill Bill' destaca que "La secuencia de la pelea con cuchillos entre un soldado estadounidense y un nazi al final de la película también es tan notable como el desembarco. Odio las películas de guerra donde muestran a un soldado matando a sus oponentes sin sudar, como si fuera insignificante. Si estuviera luchando por salvar el pellejo, creo que sería un poco más difícil. Matar a alguien es difícil, requiere sudor, y aun así, no tienes garantía de alcanzar tus objetivos. Spielberg logró escenificar admirablemente esta escena con esa dimensión".

Por cierto, se da la particularidad de que Tarantino y Spielberg trabajaron juntos por primera y única vez poco antes de que el segundo se pusiera manos a la obra con 'Salvar al soldado Ryan'. Eso llevó a que tuvieran una charla sobre la película en la que Spielberg ya le puso sobre aviso: "Vamos a crear la mayor escena de Omaha Beach' de la historia. Y no tengo ninguna duda de que lo hará, ¿de acuerdo? Es simplemente un maestro del cine". Ni siquiera eso le preparó para lo que le esperaba.

