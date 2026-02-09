El final original que iba a tener Aída antes de 'Aída y vuelta' y que era demasiado cruel para emitirse. "Creo que era una venganza"

Aparte de 'Aquí no hay quien viva' y 'Los Serrano', puede que no haya otra serie en España más nostálgica y recordada que 'Aída'. Del "Lore, Lore, Macu, Macu" al "El Luisma es que es tonto", el spin-off de 'Siete Vidas' empezó sobrepasando con creces a su serie madre, y mantuvo el éxito hasta el final de la temporada 10, 237 episodios después y ya con la propia Carmen Machi alejada de su personaje. Sin embargo, hemos tenido un regalito final 13 años después en forma de película... aunque, si los planes originales hubieran seguido tal y como se pensaban, hoy no habríamos tenido 'Aída y vuelta'.

Soy Aída, ya no me toca a mí

"¿Es que no me podéis matar normal?", se pregunta la actriz en 'Aída y vuelta' cuando deciden mantener a su personaje por IA. Paradójicamente, lo que pide la actriz fue lo que idearon en un principio, cuando, en la temporada 5, Machi tomó la decisión de marcharse para cuidar su salud y probar suerte con otros papeles (le salió tan bien que Pedro Almodóvar la llamó de manera inmediata para repetir junto a él después de 'Hable con ella' en 'Los abrazos rotos'). Volvió a aparecer aquí y allá, de manera esporádica, después de que la mandaran a la cárcel, pero su final original no iba a ser así.

En Los 40, Machi ha contado cómo iba a ser el traumático final de su personaje: "Me voy a morder un poco la lengua y voy a decirte una parte solo. En un principio, cuando en la serie yo me iba a ir, se decidió matarme. Matarme de una manera bastante cruel. Yo creo que era una venganza: 'Bueno, pues te matamos lentamente'. Y digo 'Pues perfecto, pues me matáis'. Y entonces se lo pensaron mejor. Dejarla viva, que grabe unos cuantos capítulos que solo se le oiga la voz". No vaya a ser que se le ocurra volver y tengamos que crear un clon.

Pero, ¿cuál es ese final tan cruel que le iban a dar a Aída? Pues según se sabe (y se relata, por ejemplo, en este hilo de Twitter), el personaje iba a tener cáncer de mama y no iba a poder superarlo, yéndose así de manera bastante definitiva hacia el drama que siempre trataron de combinar con comedia. Obviamente, les pareció demasiado y dieron marcha atrás al matar con la plancha al marido maltratador de su hija Soraya. Finalmente volvería durante una temporada, solo para marcharse a Cuba y, ahora sí, dar su final definitivo en el último capítulo. Aunque, bueno... ¡Tan definitivo no era después de todo! Ni siquiera las decisiones raras de guion pueden con Aída.

En Espinof | Las 13 mejores series de comedia españolas de los últimos años

En Espinof | Las series más esperadas de 2026