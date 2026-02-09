HOY SE HABLA DE

6 años después por fin regresa uno de los animes más infravalorados de Netflix y promete traer un terremoto de magia y violencia

Aunque estaba prevista para 2025, al final su segunda temporada se ha terminado retrasando un poco más

Dorohedoro T2
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3365 publicaciones de Mariló Delgado

Ya vamos acostumbrándonos cada vez más a largas esperas entre temporadas de anime, aunque hay algunas series que por fin parece que pillan carrerilla después de tenernos varios años en vilo.

Una de las esperas más sonadas es la de 'Dorohedoro', que nos dejó una magnífica temporada en 2020 con sus buenas dosis de macarreo y gore, pero nos tenía ya sufriendo con los nuevos capítulos. 

Un vistazo a…
LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

¡Ya no queda nada!

Tenía que haberse estrenado en 2025 pero la segunda temporada de 'Dorohedoro' ha ido retrasándose cada vez más. Lo cierto es que en MAPPA han estado con una agenda muy apretada, especialmente por la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' y la película de 'Chainsaw Man', pero con su ristra de animes entre medias parecía que lo nuevo de 'Dorohedoro' nunca iba a llegar. 

'Chainsaw Man': 4 animes con buenas dosis de acción, gore y horror si la cruda serie de MAPPA te ha dejado con ganas de más
En Espinof
'Chainsaw Man': 4 animes con buenas dosis de acción, gore y horror si la cruda serie de MAPPA te ha dejado con ganas de más

Por lo menos ya tenemos una actualización muy prometedora: la segunda temporada de 'Dorohedoro' arranca el 1 de abril. Según confirman desde las redes sociales del anime, los capítulos se irán emitiendo semanalmente, así que parece que la temporada completa no llegará del tirón a Netflix sino que iremos teniendo pequeñas dosis semanales de simulcast. 

Dorohedoro

Con el estreno casi encima, podemos esperar un tráiler por parte de Netflix en las próximas semanas, porque lo cierto es que por ahora no hemos tenido grandes avances. A pesar que en estos años 'Dorohedoro' se ha convertido en un pequeño anime de culto, sigue siendo uno de los animes más desconocidos e infravalorados de MAPPA y del catálogo de Netflix... Y es una pena porque es una macarrada divertidísima con unos cuantos toques muy novedosos para una historia de fantasía. 

Seguimos a Caimán, un hombre que fue transformado por un mago y ahora tiene una cabeza de lagarto. Mientras intenta encontrar al responsable para vengarse, hace todo tipo de trabajos junto con su amiga Nikaido dejando un rastro de sangre y destrucción allá por donde pasa.

En Espinof | Si te gusta 'Dandadan', aquí van 4 animes con mucha acción, humor y desfase sobrenatural que se pueden ver en streaming para una maratón de fin de semana

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios