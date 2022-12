'Chainsaw Man' cierra su temporada 1 dejándonos con la miel en los labios: al final, el anime consigue recuperarse del ritmo interminable que casi lo lastra por completo

Este último tramo del año ha sido una pequeña locura para quienes quisieran llevar al día todos los estrenos de anime, porque han llegado todo tipo de series bien potentes y para todos los gustos. Pegándose con las nuevas temporadas de 'Bleach', 'Boku no Hero Academia' y 'Mob Psycho 100', teníamos un puñado de novedades que venían pisando fuerte, y no duele decir que la que más hype traía a su alrededor era 'Chainsaw Man'.

El nuevo anime de MAPPA tuvo un arranque dramático y muy intenso, y ahora que ya hemos llegado al final de esta primera temporada, es el momento perfecto para echar la vista atrás y ver qué ha funcionado bien... y lo que no ha ido tan bien.

Tirando del cordel

'Chainsaw Man' es la historia de Denji, un adolescente que carga con las inmensas deudas de su padre y que malvive como puede para saldarlas, ya sea vendiendo sus órganos o haciendo todo tipo de trabajos malpagados. Su única compañía es Pochita, un demonio motosierra.

Un día, Denji es traicionado y asesinado, pero gracias a un trato demoníaco renace como Chainsaw Man, con lo que pasa a trabajar profesionalmente con el Departamento de Seguridad Nacional para cazar demonios.

Cuando llega la hora de hablar de un anime y de lo bien que adapta el manga, siempre van a salir opiniones dispares... En este caso puedo decir que yo llegaba al anime de nuevas con mucha curiosidad, pero que no puedo llegar a comparar qué tal ha ido llevando la historia respecto al manga de Tatsuki Fujimoto.

Sí que es cierto que los últimos capítulos de 'Chainsaw Man' me han dejado con ganas de más y me han picado todavía más la curiosidad por ver hacia qué derroteros vamos. Pero llegar allí ha sido un proceso lento y tedioso al que ha habido que echarle paciencia.

Si bien inicio del anime fue muy fuerte, el ritmo cae bastante en picado en la primera mitad de la temporada. Las presentaciones de personajes son muy necesarias, pero los primeros arcos se hacen lentísimos, sobre todo con una sensación de que no está pasando nada y que no salimos del mismo escenario (no me escondo, el arco del Demonio Eternidad se me hizo demasiado eterno).

Ahora bien, el último tramo de la temporada consigue remontar por todo lo alto, con la historia recuperando un buen ritmo y la trama cobrando mucho más dramatismo e intensidad. Tenemos unos antagonistas que por fin importan, un giro inesperado con un montón de drama, alguna que otra revelación, y también muchísimas escenas cargadas de acción.

Por fin hemos llegado a la "chicha", pero es una pena tener que esperar a los últimos cuatro capítulos del anime para poder empezar a ver dónde brilla la historia.

Que salgan las motosierras

Y aún así, hay muchas, muchas cosas salvables por el camino. Para empezar los personajes, porque a pesar de que nos juntamos con un reparto muy grande que termina no aportando nada por ahora, la dinámica de Denji, Power y Aki es espectacular y podría tragarme una sitcom entera solo sobre ellos tres compartiendo piso.

Lo poco que hemos podido ver de sus historias ya tienen todo el gancho para que te intereses por ellos, con lo que ojalá se les hubiera dedicado un poquito más de tiempo (aunque tengo buenas esperanzas para la siguiente temporada). Pero además de ellos, donde brilla del todo 'Chainsaw Man' es en la animación.

Si bien la trama no me terminaba de enganchar del todo, ha sido un anime que he seguido casi religiosamente por lo increíblemente bella que ha sido la animación de MAPPA. No solo tiene unas escenas de combate de infarto, que recurren a CGI de una manera muy natural que no choca con el estilo del resto de planos y unos giros de cámara imposibles con muchísima acción. Es que el anime no tiene un momento feo, empezando por el diseño de los personajes.

Incluso los momentos más contemplativos, donde un personaje se está fumando un cigarrillo, o va sentado como pasajero en un coche, son una preciosidad. Con movimientos sutiles y naturales, y una luz fría y cortante que convierte 'Chainsaw Man' en una obra de arte a nivel gráfico.

¿Y ahora qué viene? Bueno, pues esta primera temporada de anime apenas ha llegado a cubrir los primeros cinco volúmenes del manga, con lo que todavía tenemos material de sobra para terminar de adaptar la primera parte del la historia.

MAPPA ha arriesgado mucho con el anime de 'Chainsaw Man', con lo que no es probable que quiera soltar la licencia y cedérsela a otro estudio, pero por ahora no hay nada anunciado formalmente sobre la segunda temporada así que igual tenemos que esperar a 2024 para más capítulos. La primera temporada nos ha dejado justo con la miel en los labios y cuando empieza lo bueno, así que esperemos que MAPPA decida continuar la historia con más capítulos... y que también cojan un poquito más el turbo.